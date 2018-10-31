Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака предполагает не самый простой день для Дев. У остальных же особых трудностей не возникнет, однако к сюрпризам стоит быть готовым всем. Читайте гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака дальше в материале.

День благоприятен для улаживания дел, требующих особой бдительности и самоотдачи. Со здоровьем особых проблем не возникнет, однако к бокалу в этот день лучше не прикладываться. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 октября 2018 для Овна

Овнов ￼ожидает особый сюрприз от родного человека. Это может быть как родственник, друг или любимый человек. Попробуйте принять дар с благодарностью, даже если на первый взгляд сюрприз окажется не совсем уместным или мелочным.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Тельца

Тельцов сегодня поглотит работа и домашние дела. Вероятно, что от водоворота событий некогда будет отдохнуть. Впрочем затраченные силы вернутся к вам сторицей уже в ближайшем будущем. Поэтому нечего унывать!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Близнецов

Близнецов в среду ждет рутинная работа, к которой все же отнестись стоит со всей серьезностью. В этот день точно не стоит лениться, ведь это может привести к разочарованиям в недалеком будущем.

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При этом в работе не стоит переступать через свои идеалы. Конечно, прислушиваться к другим стоит, но делать вещи, которые вам кажутся слишком неприятными не надо.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Рака

Семейные хлопоты могут ни откуда свалиться на голову Раков в среду. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Льва

Романтическое настроение может пленить влюбленных Львов в среду. Причем это касается как и тех Львов, кто уже давно в отношениях, так и тех, у которых новые романтические времена которых только начинаются. Немного уделите время работы, но все же не поленитесь запланировать что-то интересное и вечером, чтобы вдоволь насладиться таким настроением.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Девы

Будьте бдительны и не принимайте лихорадочных решений. Спонтанность имеет иметь место в вашей жизни, и все же лучше пусть она строится на стабильном фундаменте. По крайней мере постарайтесь следовать этому правилу хотя бы сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Весов

Хватит взвешивать сотый раз, то – относительно чего вы уже сформулировали свое мнение. Пришло время действовать. В любом случае вы будете иметь плоды от принятого решения. Даже если это не успех, а опыт.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Скорпиона

Отбросьте свою лень и любовь незаметно переводить её причины на других. В вашей жизни есть только один настоящий хозяин, и это именно вы. Беритесь за работу во всех сферах своей жизни, ведь только тогда вы сможете по-настоящему насладиться как процессом, так и результатом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Стрельца

Усталость, которая может навалиться посреди рабочего дня, будет подсказывать вам, что нужно изменить ваши привычки. Возможно вы переедаете, неправильно подбираете продукты, а то и недосыпаете. Среда удачный день, чтобы взяться менять старые и "милые" привычки, которые на самом деле могут тормозить вашу жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Козерога

Козерогам сегодня стоит быть открытым более чем обычно, при знакомстве с новыми людьми. Говорите искренне о своих эмоциях и не стесняйтесь выражать ваши чувства. При этом старайтесь быть внимательным слушателем и с пониманием относитесь к услышанному.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Водолея

Водолеев ждет бурный день, поэтому постарайтесь зарядиться энергией еще с самого утра. По возможности выделите несколько минут на занятия, которые добавляют вам уверенности в себе. Ведь сегодня ваш неординарный шарм может сотворить чудо.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 31 октября 2018 для Рыб

Будьте откровенны с собой и посмотрите правде в глаза. Особенно это касается тех, кто считает, что другие должны действовать так, как вы себе захотели или задумали. Беритесь самостоятельно воплощать свои мечты в реальность. Вероятно, делать это придется маленькими шагами. И тем, именно процесс, который кажется длинным, оказывается лучшей дорогой.