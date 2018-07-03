Гороскоп на сегодня, 3 июля 2018 года, предусматривает удачный день для Овнов и Козерогов, Ракам и Весам стоит готовиться к сюрпризам. В целом же день будет иметь очень специфическое настроение. Читайте гороскоп на 3 июля 2018-го для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи прогнозируют удачное время для тех, кто надумал творческую деятельность. Причем это правило будет действовать в любой сфере – не только для художников. Успех ждет и тех, кто упорно возьмется за дела. А вот нарушать обещаний, данных сегодня, ни в коем случае не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 3 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Солнце движется вам на пользу, добавит вам особой силы в начинаниях. Однако бросайтесь в дела только с головой – время не слишком хорошее для накопления материального.

Вы можете почувствовать мощный прилив внутренней свободы, который захотите применить, реализовав свое давнее желание. В этот день отдайте предпочтение более творческим делам и размышлениям о будущем, встретьтесь с теми, кого давно не видели или устройте небольшое велопутешествие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

У Тельцов сегодня все будет спокойно – даже, если вокруг вас все будут бегать или мельтишиться, вы будете сохранять изрядное внутреннее равновесие и гармонию. Этому поспособствуют ваши небесные покровители.

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В любовной сфере вы можете почувствовать дикую страсть, однако для рискованных или необдуманных амурных авантюр это не самый лучший день. Семейным Тельцам и тем, у кого есть пара, такой настрой придется по душе. А вот одиноким стоит прибегнуть к осторожности, однако переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня Близнецы не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению. Одиноким представителям знака этот день новых любовных историй лучше не начинать, ваше чрезмерное упрямство может показать вас не в лучшем свете.

В таком настроении есть и плюсы, ведь ваша устойчивость будет влиять не только снаружи, но и на вас самих. Поэтому если вы давно думали о диете, новой речи, которую надо изучить, спортивной секции, в которую хотели бы записаться – самое время это сделать! Не теряйте времени и начинайте уже утром, сейчас у вас сил для этого хоть отбавляй.

Рак (22 июня – 22 июля)

В первой половине дня возможны приятные сюрпризы от родных. Не забудьте сказать им слова благодарности и напомнить, как дороги они вам. На работе же вас ждет затишье, однако к вечеру возможны конфликтные ситуации с коллегами или начальством. Будьте мудрыми и все обойдется.

Со здоровьем стоит быть осторожными – рекомендуемая диета типа средиземноморской, ограничьте себя в продуктах, которые не наилучшим образом влияют на ваш организм.

Лев (23 июля – 23 августа)

На работе можете допустить ошибки. Преодолеть трудности вам будет под силу, если не будете брать на себя слишком много. Не бойтесь отказаться от непосильного труда.

Возможна неожиданная весть. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками и взяться за нормализацию массы тела.

Дева (24 августа – 23 сентября)

На работе и дома дела будут идти умеренно хорошо, но осторожность лишней не будет. Возможен успех в решении давних проблем.

В этот день пострайтеся быть честным с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой.

Сейчас высок риск травм и аварий. Берегитесь и избегайте опасных ситуаций.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Многим Весам в этот день захочется довести начатые дела до конца – даже, если до кровати придется просто таки ползти истощенным и усталым. Несмотря на то, что ощущение завершенности подарит тот покой, которого вы так давно хотели, переутомляться не стоит. Особенно тем, кто и так испытывает проблемы со здоровьем.

Высокая вероятность встретиться с человеком, который вдохновит вас на большие свершения как в личной, так и в профессиональной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этот день будут повышенные возможности проявить независимость и доброту. Дела с добрым намерением и от чистого сердца будут удаваться легко. Высокая вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина. Значительные финансовые затраты не приведут к краху.

Настоящую радость принесет чувство самодисциплины. Вас окрылит счастье в момент, когда вы сможете противостоять искушению, а не слепо поддаваться ему. Уверенность тельцы получат благодаря ощущению собственной значимости, которое будет выныривать из глубины.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сейчас у вас очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

Не переедайте. Отдавайте предпочтение легкой пище и активным видам отдыха.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В этот день вас окутает внутренний покой и желание проанализировать недавнее прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть то, что еще недавно убегало от вашего ума.

Даже при непреодолимом желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Провести этот день можно и дома, и на работе, и на прогулках. Главное будьте активными, доброжелательными и открытыми. Беритесь за рутинную работу – вы будете иметь достаточно силы справиться с ней.

День хороший для встреч и открытия новых горизонтов в жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

День плохой для тех, кто задумал любую фальшь, ложь или подлость. Злые намерения в этот день будут разоблачены, а поэтому подумайте дважды и отпустите негатив в прошлое. Зато день даст двойную благодарность тем, кто задумал благое дело.

В отношениях сегодня стоит быть прямолинейным, а для Рыб, которые имеют пару рекомендуется проявить особую заботу к своему близкому человеку.