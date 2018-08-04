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Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака предполагает в целом не простой день, впрочем повернуть ситуацию в свою пользу будет под силу каждому. Не стоит особенно много времени уделять на дела, связанные с деньгами. Читайте гороскоп на 4 августа 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Желательно найти время на медитативные действия, или прогулку по парку, или отдых у водоема. С алкоголем следует быть осмотрительным, особенно в дневное время. Перебирать лишнего не стоит, поскольку это может иметь трагические последствия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)

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Гороскоп на 4 августа 2018 для Овна

Овнам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Будьте осмотрительны, полностью доверяйте партнеру, только если ваши отношения проверены годами.

Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Тельца

Тельцам стоит проявить заботу и внимание к семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи изрядное упрямство и себялюбие.

Удачное время для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Близнецов

Близнецам стоит маскимально отключиться от работы и ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книгам, прогулкам. Особенно это касается наиболее озабоченных представителей знака.

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Благоприятное время для вложения сил в отношения, романтические свидания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Рака

Сегодня Ракам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь на встречу приключениям!

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Льва

Сейчас у Львов очень коммуникативный период. Используйте его для налаживания новых знакомств и установления дружеских связей. Полезно посетить друзей, особенно тех, которые живут не слишком близко возле вас и которых вы не видели давно.

Во время застолий не переедайте. Отдавайте предпочтение легкой пище и активным видам отдыха.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Девы

Для Дев, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить особу, которая в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Весов

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь - результат вас будет радовать недолго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя.

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Скорпиона

В этот день вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Просто помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы пожертвовать ради эфемерной победы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Стрельца

Стрельцам сегодня стоит ожидать успех в делах – вам будет удаваться точно, легко и понятно выражать свои замыслы, что будет способствовать хорошим результатам. Беритесь за все с упорством, но не торопитесь – для поспешных действий сейчас неудачное время, и истощение вам ни к чему.

На материальное обогащение сегодня рассчитывать не стоит. А вот хорошая новость из ниоткуда к вам таки прилететь может.

Козерог (22 грудня декабря– 20 января)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Козерога

Козерогов, у которых есть пара, ждет охлаждение семейных отношениях из-за третьих лиц. Не действуйте радикально, проявите немного терпения и все наладится. Астрологи рекомендуют даже на тяжелые ситуации взглянуть со стороны. Это позволит добавить легкости в вашу реальность.

Неопределенный период не длится вечно и совсем скоро облака разойдутся, открывая взору ясное небо полное надежд на прекрасное будущее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Водолея

Водолеям сегодня рекомендуют найти время для себя  можно стричься, менять внешность, проводить косметические процедуры или просто найти время, чтобы полежать в ванне.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 августа 2018 для Рыб

Храните гибкость и не сопротивляйтесь изменениям. У тех, кто будет тщательно противиться новому, могут возникнуть существенные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом плане.

Рыбам сегодня может быть присуща легкая эмоциональная нестабильность. Если на вас навалятся резкие перепады настроения – не пугайтесь.

Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
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