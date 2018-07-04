Гороскоп на сегодня, 4 июля июня 2018 года, предусматривает насыщенный и активный день. Желательно не начинать больших проектов и не браться за громоздкую новую работу. Но сиюминутные начинания будут даваться легко. Читайте гороскоп на 4 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи прогнозируют удачное время для тех, кто надумал творческую деятельность. Причем это правило будет действовать в любой сфере – не только для художников. Успех ждет и тех, кто упорно возьмется за дела. А вот нарушать обещания, данные сегодня, ни в коем случае не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Командная работа – вот что вам сегодня будет удаваться лучше всего. Используйте эту возможность эффективно и отдайтесь делу сполна. Вам хорошо будет удаваться избегать манипуляторов и тех, кто хочет нечестно использовать ваши силы и таланты.

Дома вас ожидает стабильная ситуация, однако не спешите сразу возвращаться в комфорт. Ближе к вечеру вам захочется пообщаться в тесной компании с близким человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Этот день принесет вам гору положительных эмоций, особенно, если вы проведете его с друзьями, оторвавшись от обыденности. Впрочем рутинные дела вас тоже подавлять не будут, так как будут даваться легко и непринужденно.

Также в этот день возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела любовные будут удаваться как никогда легко и вас может просто таки тянуть флиртовать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы сегодня будете просто таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вашим девизом в этот день должна стать фраза "Больше слушаю, меньше говорю". Конечно, если вы хотите неприятностей, то можете отчаянно отстаивать свое мнение. Однако звезды не рекомендуют делать это, потому что жаркий спор, даже с друзьями, имеет высокие шансы перерасти в ссору.

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4 июля для Раков будет благоприятным для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости.

Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Лев (23 июля – 23 августа)

Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.

Стоит отказаться от поступков с двойным смыслом – будьте честными, в противном случае имеете высокие шансы поплатиться за даже небольшую ложь. Что касается родных, проявляйте уважение и такое ваше отношение воздастся сторицей.

Позаботьтесь о своем здоровье. Сейчас удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вам захочется спрятаться от посторонних, отдохнуть от суеты и избегать внимания к собственной персоне. Это нормальные желания для настоящего периода. Выходя в люди углубитесь в собственные мысли или по возможности включите музыку в наушниках.

В то же время будьте осмотрительными и осторожными. Внимательность присуща вам сегодня, как никогда, поэтому от напастей оградить вы себя сумеете.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Клевета и ложь в этот период отдадутся сторицей и ударят очень больно. Рекомендуется избегать двусмысленностей, лицемерия. Желательно проявить добрые намерения и помочь тем, кто в этом нуждается.

Также полезно заняться делом или отдыхом в одиночестве. Компания других людей в этот день пойдет на пользу. Стоит заводить новые знакомства и проявлять свои ораторские и лидерские способности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Рискованные сделки и авантюрные предложения – это то, чего 4 июля стоит избегать с двойным рвением. Оставьте на выходные обдумывание важных решений, которые могут повлиять на ситуацию в вашей жизни в ближайшие годы.

Провести вечер рекомендуется в компании близкого друга, который с удовольствием выслушает ваши планы на будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания "жизненной несправедливости" или трудностей вкусненьким. Положительно повлияет на Стрельцов возможность выкинуть лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше.

Обратите больше внимания на практические результаты, окунитесь в работу с головой. Вечер дома или тихая прогулка хорошо восстановят потраченные силы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День обещает быть спокойным и тихим, приятным исключением может стать неожиданный подарок.

Любовь и сфера романтических отношений будут находиться под благоприятным воздействием звезд. Можете уверенно опираться на деловых и личных партнеров.

Водолей (21 января – 20 февраля)

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Для Водолеев, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг. Есть высокая вероятность заметить личность, которая в дальнейшем может добавить красок вашей жизни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам сегодня нельзя быть пассивным. Возьмите с этого дня все, что только в ваших силах, а их у вас накопился немалый запас. Однако старайтесь не суетиться – подходите ко всему творчески.

День хорош для встречи с друзьями, дальних прогулок и командной работы.