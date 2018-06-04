Гороскоп на сьогодні, 4 червня 2018 року передбачає сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово. Читайте гороскоп на 4 червня 2018 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В делах можно полагаться на интуицию. К начальству с просьбами сегодня желательно не подходить, избегать стоит и любых властных структур. В общем же дню будет присуща чрезмерная эмоциональность, есть высокие шансы совершить необдуманный импульсивный шаг. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 4 - 10 июня 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овны сегодня будут черпать вдохновение из кропотливой работы. Понедельник перестанет казаться невыносимым в тот момент, когда вы возьметесь за дело и перестанете отвлекаться на второстепенные дела.



Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, что удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.



Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Близнецам астрологи советуют сегодня во всем полагаться только на собственную интуицию. Впрочем приступать к решительным действиям стоит только при стопроцентной уверенности, а еще лучше перенести ответственные решения на вторник.



Возможны конфликты в семье. Вероятнее всего, что ссоры будут мелкими и не наложат ощутимый отпечаток на общую ситуацию.

Рак (22 июня - 22 июля)

У Раков сегодня будет много сил, как для понедельника. Смело беритесь за дело - дела вам будут удаваться как никогда успешно. Усердная работа поможет укрепить ваш статус и улучшить перспективы на увеличение прибыли.



По возможности астрологи рекомендуют сегодня заняться спортом, это хорошо скажется на здоровье и поможет снять напряжение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львам сегодня будет характерна невероятная проницательность и любознательность. Это поможет в сложных ситуациях и при налаживании контактов. Вы будете производить впечатление всезнайки, что придаст весомости вашей репутации.



Астрологи рекомендуют не забывать о спорте и предостерегают от злоупотребления тяжелыми продуктами, алкоголем, табаком.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вам сегодня будет присуща изрядная говирливисть. Вы можете воспользоваться этим в работе - вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.



Не забывайте хоть немного следить за языком, чтобы не сказать лишнего. Например, такого, что зацепит кого-то за живое, или того что выдаст ваш секрет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Деловые договоренности, заключенные сегодня, уже завтра могут обернуться шаткой неопределенностью. Поэтому важные дела лучше обсуждать в другой день - сейчас займитесь лучше текущими задачами.



Если все же заключения договоренностей не избежать - постарайтесь взвешивать не только рациональные доводы, но и прислушиваться к своей интуиции.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вас сегодня может огорчить незначительный промах. Не переживайте сильно! Все имеют право на второй шанс, особенно в мелочах. Если же кто-то из коллег будет считать иначе - не уделяйте его словам чрезмерного внимания. Вы же знаете, что справедливость на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Попробуйте сосредоточиться на своих проблемах и невыполненных задачах, которые собрались в последнее время. Без колебаний погружайтесь в работу с головой - ее добротное исполнение принесет плоды уже совсем скоро.



По возможности уделите немного времени родным. Такая мелочь, как совместный ужин или короткая прогулка могут укрепить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близкими несколько теплых слов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

У Козерогов сегодня может проснуться незаурядное чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!



Разговоры с родными и близкими сегодня будут удаваться легко и непринужденно. Уделите родным достаточно внимания и подарите немного тепла.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сегодня с Водолеями злую шутку могут сыграть ошибки прошлого. Вероятно, людям захочется вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ними. Постарайтесь не обращать внимание на таких персонажей и не брать их мнение во внимание. Всем свойственно ошибаться и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Рыб сегодня ждет нешуточная озабоченность. Вам придется крутиться, как белка в колесе, чтобы все успеть. Главное, чтобы избыток дел не сделал вас раздражительными и нервными. Постарайтесь в моменты гнева выдержать паузу, чтобы не наговорить лишнего.



При возможности отдайте предпочтение молчанию, а не сомнительной болтовне.