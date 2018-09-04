Гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака предполагает совершенно неоднозначный день. В то время, как в одной сфере сегодня может изрядно везти, в другой – может произойти настоящая катастрофа. При этом предусмотреть где и что случится будет невероятно трудно. Читайте гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня не стоит нагонять туч, если ваши планы будут нарушать посторонние обстоятельства. Особенно осторожными надо быть тем, кто работает физически. Постарайтесь не переутомляться и соблюдать меру в нагрузках, чтобы не выпасть из работы на несколько дней из-за микротравмы. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Овна

Сегодня возможны сюрпризы на работе. В этот день следует уделять пристальное внимание на первый взгляд наименее значимым пунктам договоренностей.

Астрологи рекомендуют не браться за сомнительные проекты. Успех маловероятен. Можно больше потерять, чем заработать. Стоит быть экономным, но не скупым – мера очень важна в вопросе денег.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Тельца

Сейчас вы максимально настроены на результат – воспользуйтесь этим и доведите незаконченные дела до конца.

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Однако перед тем, как начинать что-либо сегодня – хорошо спланируйте свои действия, продумайте детали. Так вы сможете быть уверенными и избежать краха, а при необходимости сумеете быстро подстроиться под изменения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Близнецов

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Близнецам-особенно водителям стоит оставаться бдительными на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Рака

На работе Ракам не стоит распускать язык и ввязываться в сомнительные конфликты. "Победить" в таких ситуациях вряд ли удастся, а вот репутация может и пострадать, как и ваши нервы.

Не поддавайтесь на служебный роман – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 сентября 2018 года для Льва

Рискованные сделки имеют шансы накликать беды в виде юридических проблем и потери средств. Высокая вероятность встретить важного человека, который в дальнейшем внесет существенные коррективы в вашу жизнь.

Наболевшими проблемами и сногсшибательными идеями делитесь только с близкими. Время не лучшее для того, чтобы рассказывать о себе миру.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Девы

Для Дев день может показаться не из легких, но результат будет стоит затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день не имеет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирование ответственных дел и задач на будущее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Весов

Любовные дела отойдут на второй план, да и гулять вам захочется меньше. Это также будет способствовать улучшению ваших сил и накопление энергии для других сфер жизни, которые вы частенько откладывали на второй план.

Займитесь своими финансами – если приложите усилия, может, удастся найти варианты дополнительного заработка.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Скорпиона

В этот день больше делайте того, что является действительно важным и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы относительно других оставьте в прошлом.

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь для своих родных людей. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Стрельца

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь на это – результат вас будет радовать не долго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя .

В общении с людьми обращайте внимание не на поверхностное, а глубинное. Так вы сможете для себя открыть новые и более искренние грани связи с другими людьми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Козерога

Грусть и меланхолия могут неожиданно охватить вас – постарайтесь сдержать себя от бросания в крайности. Берегите здоровье и воздержитесь от заедания "жизненной несправедливости" трудностей вкусненьким.

Положительно повлияет на Козерогов возможность выкинуть лишнее из жизни, отдать ненужное тем, кто в этом нуждается больше. Также удачное время, чтобы поработать руками.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Водолея

На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействие самих сил сверху маловато для хорошего результата. Чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Берегите горло и связки, высокий шанс подхватить вирусное заболевание

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 сентября 2018 для Рыб

Астрологи рекомендуют проявлять сдержанность и мудрость – конечно, жертвовать собой не стоит, но и в слишком жесткую позицию становиться тоже не надо. День выдастся особенно удачным для тех, кто сумеет обрести внутренний баланс и займет позицию наблюдателя.

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.