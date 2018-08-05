Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака предполагает интересные позитивные ситуации для рожденных под знаками Девы и Стрельца. Тем, кого сегодня ждет ответственный день, могут потребоваться дополнительные средства, чтобы как следует сконцентрироваться. Читайте гороскоп на 5 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день желательно найти время для духовного. Это может быть хорошая книга, которая подскажет в каком направлении и какими методами лучше всего самоусовершенствоваться. Стоит найти время и для полного релакса. У тех же, кому сегодня придется попотеть, день будет проходить легко. Главное смотреть на все со стороны и с юмором. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Овна

Овнам астрологи рекомендуют взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Успехи ждут и тех, кто займется своим здоровьем и уделит немного внимания спорту.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Тельца

Тщательно выбирайте, на что тратить энергию и где ее приберечь. Она вам еще понадобится. Плохое время, чтобы отправляться за покупками. Лучше отложить траты до лучших времен, а сейчас займитесь делами домашними или душевными.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Близнецов

Сейчас благоприятное время для покупок мелких вещей длительного пользования. Подходите к покупкам с умом, чтобы за несколько недель не бежать в ремонт или магазин. Помните, что лучше иметь меньше, но более качественное.

Домашнюю работу лучше сделать утром, а остальное время посвятить только себе и своим делам на работе. Избегайте ссор, потому что они могут спровоцировать вас на разоблачение старых грехов и тайн.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Рака

Для Раков настало благоприятное время для налаживания отношения различного характера. Благоприятное время для общения и обмена идеями. Можно устроить романтический ужин, сходить в кинотеатр или подарить себе другие приятности, которые вам по душе.

Астрологи рекомендуют не забывать о здоровом питании и спорте. Можно прибегать как к силовым тренировкам, так и к занятиям йогой или неторопливому бегу.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Льва

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Девы

День для большинства представителей знака будет полон бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности, отдыху, выполнению просьбы других людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Весов

Желательно посвятить этот день отдыху, работать можно только над собственным духом или телом. Сейчас удачное время для расставания с дурными привычками, саморазвития и самосовершенствования.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Скорпиона

Астрологи рекомендуют уделить как можно больше время нравственному очищению. Удачный период, чтобы объявить войну гордыне, высокомерию и иллюзиям. Сегодня желательно не заключать партнерские соглашения, не начинать новые отношения и не завязывать дружбу.

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Благоприятный день для уединения, желательно не посещать людные места.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Стрельца

Если не отвлекаться на проблемы, которые и так рано или поздно пройдут, имеете шансы провести чудесный день. Сегодня Стрельцам будет свойственно сполна ощущать радость бытия и внутренней свободы.

В финансовом плане проблем возникать не должно – операции с деньгами будут проходить без осложнений, однако о внимательности забывать не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Козерога

Для Козерогов астрологи прогнозируют на сегодня очень спокойный и гармоничный день. Он получится особенно хорошим, если вы посвятите его семье, родственникам или друзьям.

Постарайтесь не отвлекаться на рабочие вопросы и по возможности отгородиться от них сегодня полностью. Дела по работе вряд ли удастся наладить, а вот отношения с родными приобретут новые краски (если, конечно, вы найдете на них время).

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Водолея

Водолеи имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут удаваться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 5 августа 2018 для Рыб

Тем, кому сегодня придется работать, может быть не легко сосредоточиться. Это и не удивительно, особенно, если вы уже перерабатываете не первый день. Попробуйте отвлечься немного на что-нибудь прекрасное – это поможет сосредоточиться.

Тех, кто сумеет сконцентрироваться на важном, ждет успех в начинаниях. Вероятно, что удастся наладить важные контакты и продумать смелые идеи.