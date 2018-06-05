Гороскоп на сегодня, 5 июня 2018 предусматривает благоприятный день для рожденных под знаками Близнецов, Льва, Козерога, а вот Скорпионам стоит быть осмотрительными. В общем день обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто занимается умственным трудом. Читайте гороскоп на 5 июня 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Во многих сегодня может обостриться интуиция, появиться меняющиеся или мистические настроения. Хорошее время, чтобы фантазировать, заниматься задачами, требующими творческих мыслей. В то же время есть высокие шансы попасть в плен в иллюзии, поэтому астрологи рекомендуют быть осторожными в делах и вовремя "спускаться на землю". Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Кто, как не Овны, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость вам далась в результате непростого опыта, пережитого по настоящему, а не вычитанная в книгах.

Что ж, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок. Впрочем, он будет скорее с положительной окраской. Так что спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Телец (21 апреля – 20 мая)

С Тельцами злую шутку сыграть может их искренность, особенно с теми, кто любит откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим. Не огорчайтесь, если кто–то воспользуется ваших хороших черт, и возьмите себе ситуацию на вооружение.

Финансовые проблемы во вторник вряд ли будут возникать. Без особых хлопот прибегать и любая деловая деятельность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего–либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытания и заставить действовать, так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Рак (22 июня – 22 июля)

Преимущественно скромные Раки, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздники, а то и мини революции. Настроение у представителей этого знака сегодня может показаться воинственным. Удачный момент, чтобы уйти в свой небольшой бой, который вы давно откладывали!

Лев (23 июля – 23 августа)

У Львов сегодня может проснуться большое чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Уверенным в себе Девам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность изрядно расшатывать вас.

Будьте снисходительны и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать более комфортно в общении.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела прибегать, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Также неплохим и довольно плодотворным период будет для делового сотрудничества. Впрочем решения могут даваться не так легко.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. В конце помните, что отрицательные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других и бездействовать сгоряча.

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стульям сегодня может добраться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что неудивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

При удачных обстоятельствах, в этот день вам может выпасть возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Умение Козерогов быть хорошим другом и репутация человека, которому можно доверять, может потребоваться сегодня относительно близком вам человеке. Не медлите с помощью! Вы также получите от этого выгоду, по меньшей мере ментальную.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня для Водолеев благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Вероятнее всего, что сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня на представителей знака Рыбы могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

Когда речь идет о чем-то действительно существенное, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистического настроения.