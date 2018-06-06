Гороскоп на сегодня, 6 июня 2018 года предполагает благоприятный день для родившихся под знаками Овна, а вот Дев могут поджидать неприятности. В целом день обещает быть благоприятным для трудолюбивых людей. Читайте гороскоп на 6 июня 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

По словам астрологов, среда будет особенно благоприятной для усвоения новой информации – может получиться за день выучить больше, чем за всю неделю. А вот на тех, кто решил полениться перед телевизором, могут ожидать хлопоты и депрессивные состояния, поэтому лучше хотя бы выйти на прогулку или взять в руки книгу. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 6 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам сегодня стоит как следует взяться за свое профессиональное и интеллектуальное развитие. Тем, кто занимается умственным трудом не помешает задержаться на работе, чтобы завершить недоработанное.

Людям, профессии которых связаны с физическими нагрузками, наоборот стоит после работы поспешить домой или в парк, и заняться интеллектуальным досугом. Если не имеете сил, возьмитесь хотя бы за научно-популярную книжку или интересный документальный фильм.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В общем, вы отзывчивый человек, но сегодня на Тельцов могут нападать приступы эгоизма. Осознание своей склонности к эгоизму, пусть и изменчивой, положительно повлияет на ваше понимание себя. О чем знаешь – того не боишься!

Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистических настроений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Кто, как не Близнецы, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость далась вам в результате непростого опыта, пережитого по настоящему, а не вичитанном в книжках. Что же, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок.

Впрочем только вам решать, какой окраски он будет – положительной или отрицательной. Спокойно приступайте к делам, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Тем, у кого есть дети, стоит найти немного больше времени, чтобы поговорить с ними об интересных вещах, послушать их наболевшие вопросы и заняться тем, что интересно вашему потомству.

Лев (23 июля – 23 августа)

Интеллектуальные способности Львов в среду будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лености и апатии, то рискуете упустить хороший шанс в жизни.

Благодаря высокой концентрации и внимательности сегодня можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку очень малые.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня Девы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может появиться желание рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой, вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов.

Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не выбалтывать того, чего не желаете разглашать. Остерегайтесь и сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто-таки может выводить вас из себя. Частое стремление этой личности показать свои преимущества уже совсем осточертело вам. Что же, придется что-нибудь с этим делать! Вариантов несколько и один из них – прислушаться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Тем Скорпионам, которые любят откровенно рассказывать о своих чувствах и слишком открываться другим, может сегодня показаться не легко. Не огорчайтесь, если кто-то воспользуется вашими хорошими чертами. Возьмите себе ситуацию на вооружение, но чрезмерного зла на человека, который не слишком приятно с вами повелся не стройте. Это вам ни к чему.

В целом день выдастся благоприятным для новых начинаний. Вероятнее всего, сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцам удастся расслабиться и ощутить внутреннее умиротворение. К тем, у кого были не самые лучшие времена, вернутся силы и уверенность в себе. Возможно именно сегодня вам удастся продумать план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Найдите время для раздумий. Это крайне необходимо особенно тем, кто имеет много претензий к своему тепершнему положению и жизни. Возможно стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться с мыслями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности и сейчас она вам изрядно может пригодиться. В разговоре с собой вы можете понять истинные свои помыслы и желания, и обрести такую желанную гармонию.

Постарайтесь быть максимально честными с собой, и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня в общении с коллегами у Водолеев могут возникать недоразумения, которые способны привести к проблемам в работе. Чтобы быть понятым и услышанным придется приложить немного больше усилий, чем обычно.

А вот семейные разговоры будут протекать без лишних проблем. Можете смело устраивать маленькую уютную семейную прогулку или ужин, или просто позвонить родным и друзьям – они нуждаются в вашей поддержке.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эту среду можно официально назвать днем оптимизма для Рыб. Черпать его вы сможете из самых разных источников – из монологов с собой, своих мечтаний, из разговоров с друзьями и коллегами, любимых занятий. Ваше вдохновение создаст прекрасную умиротворяющую ауру и будет передаваться окружающим, особенно тем, кто имеет добрые намерения.

День будет благоприятным для любой деятельности, только вот при принятии важных решений стоит твердо хвататься за реальность и не витать в облаках, а взвешивать все за и против.