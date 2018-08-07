Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака предполагает противоречивый день. Одних ждут споры и конфликты, другим же все удастся решить мирным путем. Читайте гороскоп на 7 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.
Внимательно следите за двумя вещами сегодня – своим кошельком и языком. Первый может пострадать от рук недобросовестных, второй может выдать слишком много аргументов завистникам. Не стоит начинать дела, связанные с судами, переездами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Овна
Овнам сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.
Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим, и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Тельца
День потребует особой сдержанности – конфликты начатые сегодня, могут затянуться на годы. Астрологи рекомендуют быть осторожным к словам и действиям – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.
Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Близнецов
День для Близнецов ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня представители знака не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению.
Семейным Близнецам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Рака
День удачный день для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, ведь все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.
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Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Льва
Астрологи рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Девы
У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Весов
Весам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны астрологи прогнозируют удачный момент для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потери наработанного.
Астрологи рекомендуют подходить к общению с прохладой и излишне не прибегать к эмоциям.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Скорпиона
Скорпионы в этот день будут просто-таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Стрельца
В трудолюбивых Стрельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.
Удача будет сопутствовать тем, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Козерога
Козерогам сегодня следует ограничить общение из-за высокой вероятности конфликтов. Астрологи рекомендуют исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается ругательных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражение агрессии.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Водолея
Водолеев сегодня ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранить мир в семье.
Несмотря на все, сегодня представителям знака будет присущ оптимистический настрой, который и позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 7 августа 2018 для Рыб
Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.
Тем Рыбам, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. За возникновения существенных конфликтов скорее отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.