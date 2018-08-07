05:48
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

29 Читати новину українською
Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака / 24 канал

Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака предполагает противоречивый день. Одних ждут споры и конфликты, другим же все удастся решить мирным путем. Читайте гороскоп на 7 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Внимательно следите за двумя вещами сегодня – своим кошельком и языком. Первый может пострадать от рук недобросовестных, второй может выдать слишком много аргументов завистникам. Не стоит начинать дела, связанные с судами, переездами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 6 – 12 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.

Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим, и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Тельца

День потребует особой сдержанности – конфликты начатые сегодня, могут затянуться на годы. Астрологи рекомендуют быть осторожным к словам и действиям – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Близнецов

День для Близнецов ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня представители знака не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению.

Семейным Близнецам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Рака

День удачный день для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, ведь все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Льва

Астрологи рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Девы

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Весов

Весам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны астрологи прогнозируют удачный момент для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потери наработанного.

Астрологи рекомендуют подходить к общению с прохладой и излишне не прибегать к эмоциям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионы в этот день будут просто-таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Стрельца

В трудолюбивых Стрельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Удача будет сопутствовать тем, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Козерога

Козерогам сегодня следует ограничить общение из-за высокой вероятности конфликтов. Астрологи рекомендуют исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается ругательных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражение агрессии.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Водолея

Водолеев сегодня ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранить мир в семье.

Несмотря на все, сегодня представителям знака будет присущ оптимистический настрой, который и позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 7 августа 2018 для Рыб

Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Тем Рыбам, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. За возникновения существенных конфликтов скорее отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.

Теги: LifeStyle Новости Украины Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
6 августа, 22:30 Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
"Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
6 августа, 21:00 "Кривосуддя" по-українськи: чому суддя Майдану веде справу Януковича
Роман Маселко
Более 2,5 миллиардов убытков: 13 преступлений на "Укрзализныце", которые вас шокируют
6 августа, 20:01 Более 2,5 миллиардов убытков: 13 преступлений на "Укрзализныце", которые вас шокируют
Катерина Петренко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Три года президентства Порошенко: достижения и промахи
 7 июня 2017 , 22:40
Причина смерти — украинец: воспоминания тех, кто пережил Голодомор
 28 ноября 2015 , 15:57
Легенда сборной Турции арестован за преступную деятельность
 10 июня 2017 , 20:20
Стадион в Мариуполе хотят подать как основной для еврокубковых матчей
 14 мая , 17:52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук