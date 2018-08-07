Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака предполагает противоречивый день. Одних ждут споры и конфликты, другим же все удастся решить мирным путем. Читайте гороскоп на 7 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

Внимательно следите за двумя вещами сегодня – своим кошельком и языком. Первый может пострадать от рук недобросовестных, второй может выдать слишком много аргументов завистникам. Не стоит начинать дела, связанные с судами, переездами. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 6 – 12 августа 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Овна

Овнам сегодня желательно как можно больше коммуницировать. Хорошо будут протекать разговоры о личном. Не бойтесь открываться и открывать себя. В общении будьте проще, особенно с родными.

Не будьте слишком критичны как к себе, так и к другим, и главное не пытайтесь все контролировать. Отчаянные попытки держать все под контролем в разы снижают ваши шансы на счастье и удовлетворение жизнью.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Тельца

День потребует особой сдержанности – конфликты начатые сегодня, могут затянуться на годы. Астрологи рекомендуют быть осторожным к словам и действиям – опрометчивая обида может стать причиной для изнурительных и длительных распрей.

Сегодня желательно не терять над собой контроль, чтобы не попасть в ситуацию, которая вытянет из вас слишком много сил и энергии.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Близнецов

День для Близнецов ничего плохого не предвещает, а в авантюры вы и так вряд ли планировали бросаться. Однако сегодня представители знака не потерпят ничьей власти и будут готовы действовать только по собственному усмотрению.

Семейным Близнецам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Рака

День удачный день для посещения госучреждения. Вероятнее всего, выйдете из них вы довольными, ведь все ваши просьбы учтут, при этом специалисты будут с вами вежливыми и дадут действительно полезные консультации.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы, поэтому просыпайтесь и приступайте к работе.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Льва

Астрологи рекомендуют зря не впадать в отчаяние и не драматизировать в случае, если ваши планы будут идти не так, как вы себе задумали. Уже скоро все наладится и результат будет еще лучшим, чем вы ожидали. Конечно же только при условии, что с вашей стороны все будет сделано на отлично.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Девы

У вас накопилось много дел, которые требуют немедленного решения. Беритесь за свой список и монотонно – дело за делом – уменьшайте его. Другим о своих планах желательно слишком интенсивно не рассказывать, потому что еще и не успеете со всем справиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Весов

Весам, связанным с деловой сферой, в этот день стоит быть осторожным. С одной стороны астрологи прогнозируют удачный момент для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако с другой стороны конфликты, начатые сегодня могут тянуться месяцами. Есть высокая вероятность, что спор приведет к срыву переговоров и потери наработанного.

Астрологи рекомендуют подходить к общению с прохладой и излишне не прибегать к эмоциям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Скорпиона

Скорпионы в этот день будут просто-таки воплощением инициативного работника – вам захочется поработать на славу и качественный результат. Непременно примените эту энергию, однако во время командной работы отстаивайте свои идеи с осторожностью. Ваше настроение в этот день будет мирным, поэтому сделать это получится легко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Стрельца

В трудолюбивых Стрельцов сегодня не будет времени на отдых. Вам понадобится задействовать всю вашу ловкость, чтобы справиться с запланированным и получить желаемый результат.

Удача будет сопутствовать тем, кто не довольствуется достигнутым и стремится развиваться.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Козерога

Козерогам сегодня следует ограничить общение из-за высокой вероятности конфликтов. Астрологи рекомендуют исключить из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе негативную нагрузку. Это касается ругательных слов, негативных мыслей в сторону других людей и выражение агрессии.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Водолея

Водолеев сегодня ожидает день с повышенным уровнем конфликтности. Стоит избегать выяснения отношений с коллегами, друзьями и стараться сохранить мир в семье.

Несмотря на все, сегодня представителям знака будет присущ оптимистический настрой, который и позволит сохранить адекватность и избежать импульсивных поступков с негативными последствиями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 7 августа 2018 для Рыб

Не слишком удачный день для новых начинаний на работе, однако монотонный и привычный труд негативных сюрпризов не принесет. От важных разговоров с руководством сегодня стоит отказаться в случае, если не чувствуете себя эмоционально спокойным.

Тем Рыбам, кто имеет пару, важно не допускать вмешательства родственников в вашу личную жизнь. Они, стараясь помочь, могут только обострить ситуацию. За возникновения существенных конфликтов скорее отдайте предпочтение специалисту-психотерапевту, чем советам семьи.