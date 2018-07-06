Гороскоп на сегодня, 7 июля июня 2018 года, предусматривает день насыщенный неожиданными поворотами в делах. Кое-кому не поздоровится от таких выходок звезд! Читайте гороскоп на 7 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют проявлять сдержанность и мудрость – конечно, жертвовать собой не стоит, но и в слишком жесткую позицию становиться тоже не надо. День выдастся особенно удачным для тех, кто сумеет обрести внутренний баланс и займет позицию наблюдателя. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 2 – 8 июля 2018 для всех знаков зодиака

Гороскоп на 7 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов, которые недовольны своим местом работы, сейчас идеальное время браться за написание своего резюме. Так, вооруженные несокрушимой верой в себя, вы вскоре сможете найти себе лучшее место в жизни.

Период благосостояния неизбежно близок, гороскоп предполагает момент внезапного поворота в вашей карьере.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Очень вероятно, что вас в этот день ждет много соблазнов. Вероятно, вам захочется съесть двойную порцию торта или выпить лишний бокал вина. Будьте осторожны, подвергаясь таким "маленьким страстям".

Также сегодня вы можете легко потерять контроль и попасть в ситуацию, на разрешение которой потребуется слишком много усилий.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Сегодня у Близнецов может родиться уникальная идея, которая перевернет с ног на голову не только вашу жизнь. Не бойтесь отдать много сил на создание прекрасного – это может быть и вкусный ужин для друзей или семьи, разговоры с которыми 7 июля будут идти как по маслу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков этот день хороший, чтобы заложить начало важных перемен в жизни. Время благоприятное для прощания с вредными привычками. Даже небольшие изменения, начатые сегодня, покажут хороший результат.

Важно в этот день двигаться и не засиживаться на месте.

Лев (23 июля – 23 августа)

В этот день стоит внимательно следить за собой и помнить, что основа успеха – это самодисциплина. Вам будет легко выделить то, что поможет достичь желаемых целей.

Вероятное повышение желания проявить свою независимость и отгородиться от людей, которые втягивают вас в свои нереалистичные планы. Это естественно, ведь для вас финансовая безопасность – прежде всего.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год Желтой Собаки: чего ожидать всем знакам Зодиака

Среди публики вам будет удаваться проявлять шарм и иметь умный вид.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вам может выпасть возможность раз и навсегда решить деликатные дела, которые тянутся уже давно. Не переживайте – с недоразумениями справиться удастся, а список тем для выяснения уменьшится.

Ближе к вечеру вам может закортеть вкусно поесть. Приготовьте что-то вкусное с друзьями или родными, или сделайте себе вкусный салат к фильму.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов первый день мая может показаться не из легких, но результат будет стоит затраченных сил. Если особых рабочих дел у вас на этот день нет – займитесь самосовершенствованием. Это хорошее время для чтения профессиональной литературы, планирования ответственных дел и задач на будущее.

Отношения с близкими будут бесконфликтными, с чужими людьми в жаркие дискуссии в этот день встревать не стоит. На любовном фронте будет штиль, однако сейчас у вас есть дела поважнее.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Настойчивость – это не то качество, которое стоит проявлять 7 июля. Будьте уверенными, но излишне не давите на людей и не прикладывайте гиперусилий для решения дел. Если что-то упорно не идет вам в руки – возможно оно того и не стоит.

Хорошее время для построения новых отношений и романтических приключений. Ваши дипломатические качества будут на высоте, однако избегайте шокирующих высказываний.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День будет удачным для работы или активного отдыха – битье баклуш отложите на позже. Стрельцы-карьеристы почувствуют прилив энергии, который нужно будет непременно применить. Вероятно, вам придется поработать в команде. Будьте осторожны, потому что если захотите показать свое превосходство над другими, то затащите себя в конфликт, из которого вряд ли сможете выйти победителем.

Обратите внимание на здоровье. Это плохое время, чтобы перегружать организм тяжелой пищей или алкоголем.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Есть высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек мешает вашему личностному росту и развитию. Вероятно, вы захотите требовать гораздо больше свободы, чем раньше. Астрологи рекомендуют набраться терпения и тихо переждать этот потенциально взрывоопасный период.

Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Возьмите себе на вооружение строгость и осторожность в выборе – такое вооружение спасет от неприятностей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Если в этот день вас неожиданно пригласят на пирушку, кофе или в кино – стоит соглашаться. Сегодня вы будете чувствовать себя комфортно среди других людей и чувствовать свою внутреннюю силу.

Наслаждайся приятными моментами и удачей, которая вас будет сопровождать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

В этот день вас изрядно раздражают правила, которые установили другие. Вы просто таки будете гореть из-за этой "несправедливости" – вы готовы броситься в откровенную авантюру, но вас сдерживают.

Просто помните, что есть люди, которым удобнее придерживаться более простого плана, и не рисковать. Вы же сегодня будете готовы пожертвовать ради эфемерной победы.