Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака предполагает удачный день для рожденных под знаками Львов и Козерогов, а вот Близнецам стоит быть осмотрительными. В этот день лучше воздержаться от грандиозных покупок. Читайте гороскоп на 8 августа 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Этот день лучше провести в покое и детально разобраться с текущими задачами. Стоит быть осторожными к здоровью и не подвергаться неоправданной опасности. Неопределенные дела лучше отложить на более удачный период. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Овна

Чувство независимости – главная иллюзия дня, которая может привести Овнов к существенным потерям. Астрологи рекомендуют заняться ментальной работой и переделать в себе прошлые обиды, простить недоброжелателей и взять под контроль бунтарские настроения. Это поможет вам более взвешенно оценивать действительность и не делать поспешных выводов.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Тельца

На Стрельцов, которые имеют пару, сегодня ждут сюрпризы в отношениях. Вы можете затеять что-нибудь романтическое и новое. Есть высокие шансы, что идея придется по душе вашему партнеру и вы сможете стать ближе.

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На работе или в домашних делах сегодня стоит браться за дело – можно успеть сделать множество дел.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Близнецов

Вас сегодня может огорчить незначительный промах. Не переживайте сильно! Все имеют право на второй шанс, особенно в мелочах. Если же кто-то из коллег будет считать иначе – не обращайте на его слова чрезмерного внимания. Вы же знаете, что справедливость на вашей стороне.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Рака

Сегодня с Раками злые шутки могут играть ошибки прошлого. Вероятно, людям захочется вспомнить ваши старые грехи и упрекнуть ними. Постарайтесь не обращать внимание на таких персонажей и не принимать их мнение близко к сердцу. Всем свойственно ошибаться и старые ошибки не могут быть причиной для упреков в настоящем.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Льва

Львам сегодня стоит остерегаться необдуманных покупок. Не спешите отдавать деньги за что-нибудь новенькое – сначала подумайте стоит ли вещь финансовых хлопот. Старайтесь рационально подходить к расходам и не принимать слишком серьезных решений.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Девы

Обращайте внимание на мелочи – маленькие радости наполняют жизнь счастьем – главное суметь вовремя заметить их важность. Особенно это касается семейных Дев – не забудьте поблагодарить своего родного человека за проявленные знаки заботы и будьте взаимными.

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Весов

Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

Есть высокие шансы, что сегодня вам захочется вечером больше времени побыть дома. Это и не удивительно, ведь это место, где вы можете по-настоящему восстановить силы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Скорпиона

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданную весть. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие результаты, поэтому отдавайте предпочтение, пусть и не самым милым сердцу, но все же более логичным решениям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Стрельца

Сегодня для Стрельцов астрологи предсказывают азартный день. В лотереи все же лучше не играть, а вот за эксперименты на любовном фронте браться можно смело. День будет благоприятным для выполнения ваших фантазий!

В еде сегодня стоит отдать предпочтение фруктам, свежим овощам и полезным жирам. От тяжелой пищи лучше откажитесь, а вот что-то легкое и экзотическое можно и попробовать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Козерога

Если вы хотите достичь чего-либо нового в жизни, того, что у вас еще не было, вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто перепаковать старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться. Поэтому внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Водолея

Астрологи рекомендуют сегодня избегать операций, связанных торговлей, азартом, материальным обогащением. Зато советуют взяться за духовную сферу, уделить немного внимания родным и друзьям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 августа 2018 для Рыб

Если сегодня вам захочется вмешаться в спор со старшими ни с того, ни с сего – не удивляйтесь, но постарайтесь сдержаться от перепалки. Ярость не пойдет вам на пользу, а только еще больше подавит.

День не слишком благоприятный для пребывания в толпе – походы на рынок или в торговый центр имеют большие шансы закончиться истощением. На непредвиденные расходы деньги лучше не транжирить, кроме благотворительности.