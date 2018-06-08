Гороскоп на сегодня, 8 июня 2018 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под знаком Тельца, а вот Скорпионов могут подстерегать испытания. В целом день обещает быть радостным, а то и даже праздничным. Читайте гороскоп на 8 июня 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

День будет прекрасным для отдыха как душой, так и телом. На отлично будут проходить выставки, музыкальные концерты, творческие вечера. Люди в этот день будут менее агрессивными, чем в предыдущий, и настроены на более позитивные разговоры и реакции. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 8 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, которые обычно отмечаются спокойными и взвешенными словами и действиями, сегодня могут стать душой компании и главным затейником праздника. Настроение у представителей этого знака сегодня будет по доброму воинственным. Удачный момент, чтобы организовать встречу друзей, родственников или коллег.

Можете смело вступать в разговоры и завязывать новые знакомства. Ваша харизма позволит сегодня делать это с легкостью и непринужденностью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Сегодня у Тельцов может произойти большое пробуждение силы. Однако такое открытие может не всем понравится. Некоторым может быть слишком трудно справиться с новой силой, что может привести к негативным последствиям.

Астрологи рекомендуют заняться успокаивающими практиками, такими как медитация. Это положительно повлияет на общий ход дня и поможет избежать незрелых реакций.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В целом, вы отзывчивый человек, но сегодня на Близнецов могут нападать приступы эгоизма. Помните, что у них ничего плохого, главное – не делать зла другим. Если же вам придется нарушить обещание – просто предупредите человека, перед которым имеете обязательства. Есть высокие шансы, что вас поймут и простят. Отказ от работы и задач, которые вам особо не нравится положительно повлияет на ваше самочувствие.

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Когда речь идет о чем-то действительно существенном, вы понимаете насколько важно быть надежным и хорошим другом. Искренние люди это замечают, поэтому не огорчайтесь из-за эгоистического настроения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности и сейчас она вам очень может пригодиться. В разговоре с собой можно понять истинные свои помыслы и желания и найти такую желанную гармонию.

Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам по силам.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам сегодня может достаться на орехи за чужие промахи и ошибки. Что неудивительно, ведь в этот период на вас может свалиться ответственность не только за себя, но и за будущее коллектива, к которому вы принадлежите. Продолжайте верить в себя и свои идеи, так вам будет проще не нарушить данные себе обещания и дойти до цели.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Постарайтесь не использовать в общении давление на собеседника. Избегайте и грубых шуток и цинизма. Сегодня лучше выражать больше позитивных мыслей, похвал и слов поддержки.

Для одиноких Дев вечер будет благоприятный, чтобы заняться поиском пары. Энергии для любовных свершений сегодня будет достаточно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Спокойно беритесь за дела, сегодня для вас главное – сохранять ум ясным, а сердце открытым. Тельцам сегодня будет по силам с улыбкой справиться с уроками, которые уготовила судьба, Жизненной мудрости для этого вам точно хватит.

День также рекомендуется использовать для укрепления собственного здоровья. Благоприятное время, чтобы посещать врачей, косметологов, ходить на массаж.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпионов сегодня может проснуться большой аппетит, однако утолять свои желания лучше без вредной пищи. Будьте осторожны и внимательно смотрите, что едите – есть высокие шансы отравиться.

Не слишком удачный день, чтобы отправляться в путешествие. В начале дороги могут возникнуть трудности и задержки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцам стоит внимательно следить за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете.

В целом же день выдастся полным энергии и хороших эмоций. Плодотворный труд подарит ощущение удовлетворенности собой, которое желательно подкрепить хорошим отдыхом вечером.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям астрологи прогнозируют спокойный и мягкий день. Ссориться у вас просто настроения не будет, ввязываться в скандалы и плести сплетни – желания. Желательно создать вокруг себя атмосферу тепла и спокойствия.

Вы можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, послушать музыку, посмотреть хороший фильм. Массовых мероприятий лучше избегать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Сегодня для Рыб благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Вероятнее всего, что сегодняшняя влюбленность выльется в отношения, финансовые вложения – в прибыль.