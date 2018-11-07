00:58
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

      134 Читати новину українською
      Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака
      Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака / 24 канал

      Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для принятия трудных решений. Сегодня стоит позволять вещам происходить естественным образом. Читайте гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака далее в материале.

      Не стоит излишне волноваться по поводу услышанного, особенно, если это сплетни. Тем более, что сегодня стоит уделить внимание своему здоровью – психическому и физическому. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

      Читайте также: Гороскоп на неделю 5 – 11 ноября 2018 для всех знаков Зодиака

       

      Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака

      Овен (21 марта – 20 апреля)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Овна 

      Не засиживайтесь дома в ужине. Попробуйте найти возможность выбраться в кино или заняться любимым хобби вне дома. В таком случае судьба может принести вам интересный подарок.

      Телец (21 апреля – 20 мая)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Тельца

      Забудьте об азартных играх, лотереях или неуверенных договоренностях на четверг. Это сегодня точно не для вас. Шансы попасть впросак невероятно высокие.

      Близнецы (21 мая – 21 июня)

      Гороскоп на 20 жовтня 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Близнецов

      Близнецов сегодня может ожидать встреча с человеком, который добавит изюминку в вашей жизни. При разговоре будьте собой и демонстрируйте благодарность за то, что имеете. Если же будете жаловаться на все, то можете оттолкнуть от себя потенциального друга или любимого человека.

      Рак (22 июня – 22 июля)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Рака

      Раки будут иметь удачный день, который  может оказаться насыщенным работой. Можно смело работать над тяжелыми задачами. Они будут в этот день по силам.

      Лев (23 июля – 23 августа)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Льва

      Семейные хлопоты могут ни откуда свалиться на голову Львов в четверг. Глубоко подышите и со спокойной головой принимайтесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.

      Дева (24 августа – 23 сентября)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Девы

      Дев в четверг ждет рутинная работа, к которой все же стоит отнестись со всей серьезностью. В этот день точно не стоит лениться, ведь это может привести к разочарованиям в недалеком будущем.

      При этом в работе не стоит переступать через свои идеалы. Вечно, прислушиваться к другим стоит, но делать вещи, которые вам кажутся слишком неприятными, не стоит.

      Весы (24 сентября – 23 октября)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Весов

      Весов сегодня поглотит работа и домашние дела. Вероятно, что от водоворота событий некогда будет передохнуть. Впрочем затраченные силы вернутся к вам сторицей уже в ближайшем будущем. Поэтому нечего грустить!

      Скорпион (24 октября – 22 ноября)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Скорпиона

      Скорпионов ￼ожидает особый сюрприз от родного человека. Это может быть как родственник, друг или любимая особа. Попробуйте воспринять дар с благодарностью, даже, если на первый взгляд сюрприз окажется не совсем уместным или же пустяковым.

      Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Стрельца

      Сегодня вам как никогда стоит помнить, что любые хорошие времена — это результат упорного труда в прошлом. Так принимайтесь к делу, и белая полоса не заставит себя ждать!

      Козерог (22 декабря – 20 января)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Козерога

      На работе вам нужно сконцентрировать свое внимание на незавершенных делах. Иначе вы можете вступить в конфликт с коллективом и начальством. Если же вы приложите все усилия и проявить инициативность – то есть большая вероятность карьерного роста.

      Водолей (21 января – 20 февраля)

      Гороскоп на 5 листопада 2018
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Водолея

      Не бойтесь терять - зато придет что-то лучше и более стоимостное, нужно лишь немного времени. Ничего до последнего держаться за безнадежные проекты.

      Читайте также: Лунный календарь стрижек на ноябрь 2018: действенные советы

      Рыбы (21 февраля – 20 марта)

      Гороскоп на 5 листопада 2018 для Риб
      Гороскоп на 5 ноября 2018 для Рыб

      Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте в сотый раз прокручивать неудачные сценарии в голове. Действительно важным является только настоящее и именно на нем стоит сконцентрироваться — будь то в личной или в профессиональной жизни.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 7 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 00:19 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 ноября , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      7 ноября , 22:49 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      7 ноября , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      7 ноября , 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Скандальная выдача паспортов Венгрии на Закарпатье: кто снял резонансное видео
       26 сентября , 10:44
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Карпаты дома переиграли Черноморец
       29 июля , 19:04
      Подержанный Smart: стоит ли брать?
       21 октября , 09:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук