Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака предусматривает удачный день для родившихся под знаком Тельца, а вот Рыбам стоит проявить изрядную осторожность и сообразительность. Читайте гороскоп на 9 августа 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

В целом же сегодня не стоит вмешиваться в чужие разговоры и дела, а лучше акцентировать внимание на решении собственных проблем. Помощь со стороны полезной будет далеко не всегда, поэтому прежде всего рассчитывайте на себя. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Овна

Если чувствуете, что настроение не задалось с самого утра – постарайтесь ограничить свои контакты на этот день. Вместо этого займитесь рутинными делами, желательно физическими. Такое перенаправление энергии сможет разрядить обстановку и улучшить ваше эмоциональное состояние.

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Тельца

Сегодня для Тельцов благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Близнецов

Семейным Близнецам сейчас стоит полностью заняться налаживанием дел в доме и созданием семейного благополучия. Уделенное семье время воздастся сторицей, особенно это касается тех, у кого есть маленькие дети.

В профессиональной сфере представителей этого знака зодиака ждет затишье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Рака

Сегодня не стоит решать важные дела, по возможности займитесь ими в другой день или на следующей неделе.

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Вероятно, что сегодня вас будет очень легко вывести из себя, поэтому не планируйте встречи с людьми, которые теоретически могут вас рассердить или же принести негатив.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Льва

Сегодня Львам астрологи рекомендуют попробовать расширить круг общения. При этом делать это лучше в оффлайне, а не только в сети.

Со здоровьем стоит быть осторожными – рекомендуется диета на базе овощей, фруктов и круп, ограничьте себя в продуктах, которые не наилучшим образом влияют на ваш организм.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Девы

Девам сегодня может совсем не хотеться общаться с окружающими, даже с родными и друзьями, не говоря уже о незнакомцах! Вероятно, вам покажется, что разговоры отвлекают внимание от важных вопросов. Скорее всего так и есть! Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Весов

У многих сегодня может обостриться интуиция, появиться изменчивое или мистическое настроение. Хорошее время, чтобы фантазировать, заниматься задачами, которые требуют творческих мыслей. В то же время есть высокие шансы попасть в плен иллюзиий, поэтому астрологи рекомендуют быть осмотрительными в делах и вовремя "спускаться на землю".

День обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто занимается умственным трудом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Скорпиона

Сегодня на работе не лучшее время для индивидуальной работы – возьмитесь за дела, которые требуют командной работы. Впрочем, общение со старшими людьми может протекать достаточно сложно – старайтесь не конфликтовать и быть снисходительным.

Важно не забывать о чувстве меры – переедание, алчность или жадность приведут к плохим последствиям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Стрельца

Чтобы вас правильно понял собеседник – говорите четко, просто и лаконично. Использование длинных монологов, а тем более поучений, может иметь печальные для вас последствия. Удачными будут занятия по самосовершенствованию – медитация, чтение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Козерога

Стоит проявить особую бдительность к своему здоровью. Могут обостряться хронические болезни, особенно у тех, кто не переборчив в питании. При возникновении проблем со здоровьем противопоказано самолечение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Водолея

Вероятны непредвиденные расходы, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. Много сил заберут и дела, связанные с семьей. Вероятнее всего, что скандалов и открытых конфликтов удастся избежать, однако от глубоких переживаний убежать будет трудно.

Тех, у кого только начинаются отношения, может постигнуть непонятный для вас разговор. Попробуйте больше узнать у партнера перед тем, как делать поспешные выводы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2018 для Рыб

Рыбам сегодня и на работе, и дома придется решать горы проблем. Старайтесь эффективно распределять свои силы, а при принятии решений руководствоваться логическими доводами, а не эмоциями.

Как никогда полезными будут ваши дипломатические способности – хладнокровие сохранит немало энергии и вам, и окружающим.