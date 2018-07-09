Гороскоп на сегодня, 9 июля 2018 года, предусматривает удачный день для финансовых операций. Некоторым они будут удаваться довольно просто, другим – придется приложить усилия, чтобы не сделать ошибку. Читайте гороскоп на 9 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют не бездельничать сегодня. На тех, кто беспричинно будет тратить время, может напасть не лучшее настроение. Удачно отправляться в дорогу, особенно на отдых. Можно начинать важные проекты, если есть уверенность в силах.

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Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ваше умение взвешивать все за и против при каждом решении сегодня пригодится. Вероятно, вы сможете удачно применить его на работе, что в дальнейшем положительно повлияет на улучшение вашего материального положения. Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений.

Откажитесь от мыслей об амурных делах, лучше займитесь заботой о себе самом. Подумайте, как вы можете сделать свой стиль жизни более здоровым.

Телец (21 апреля – 20 мая)

На работе вам будет сопутствовать удача. Конфликтов с руководством или коллегами не будет, а при малейшем намеке на них проявляйте сдержанность. Возможно успешное завершение дела, что принесет вам денег.

В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем и не нарушайте правил.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Если имеете сомнения относительно дела, которое задумали, отложите его решение до вторника. Подписывать договоры, заключать сделки и соглашаться на что-то сегодня стоит только при стопроцентной уверенности.

Рассчитывать на везение не стоит, прежде всего руководствуйтесь холодным и трезвым расчетом.

Рак (22 июня – 22 июля)

Особое внимание уделите здоровью и не медлите посетить врача, если вас беспокоит недуг. Несвоевременная забота о собственном здоровье может привести к серьезной потере ресурсов.

Ракам стоит быть осторожными и на работе – не стоит распускать язык и ввязываться в сомнительные конфликты. "Победить" в таких ситуациях вряд ли удастся, а вот репутация может и пострадать.

Лев (23 июля – 23 августа)

У Львов сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение пусть и не самому милому сердцу, но все же самомму логичному решению.

Вероятно, что на вас сегодня обрушится немало соблазнов. Не поддавайтесь служебному роману – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Дева (24 августа – 23 сентября)

День плохой для служебных командировок и начала новых проектов, а вот с финансами проблем не будет возникать. На работе возможна приятная новость – вполне возможно, что она будет касаться увеличения ваших доходов.

У одиноких Дев высоки шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. На алкоголь астрологи налегать не рекомендуют.

Весы (24 сентября – 23 октября)

День благоприятный для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести новое интересное знакомство и подружиться с лицом из-за границы в Интернете.

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. Наконец помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионам этот день рекомендуется провести в покое и по возможности в одиночестве. Ни в коем случае не суетитесь – вряд ли вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с бездумной беготней и исправлением дел, сделанных кое-как.

Вероятно, сегодня вы быстрее, чем всегда, будете уставать. Найдите время для отдыха, благоприятными будут выезды из дома в тихое местечко.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на 9 июля астрологи прогнозируют спокойный день. Если вам представится возможность помочь окружающим – делайте это от чистого сердца. Сегодня рекомендуется проявлять альтруизм и щедрость.

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День благоприятен для тех, кто занимается торговлей. Есть высокие шансы заключить выгодные договоренности.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня ваши "внутренние демоны" будут иметь сильное влияние. Чтобы не наделать глупостей, стоит быть осмотрительным и следить за своими словами, а главное – поступками.

В этот день вам хорошо будут даваться рутинные дела. Во второй половине дня на работе возможна неожиданная приятная весть.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Астрологи рекомендуют Водолеям отдаться монотонной работе, которая поможет сохранять спокойствие и погасить раздражительность.

Предусмотрительность, сдержанность и аккуратность должны стать главными вашими поводырями на этот день, именно они уберегут от мелких невзгод и сохранят душевное равновесие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Залог успеха – трезвая голова, и Рыбам об этом стоит помнить как никогда. При этом трезвым астрологи рекомендуют быть как в переносном, так и в прямом смысле этого слова.

Рыбам-бизнесменам в этот день могут не слишком удачно даваться дела, возможны сомнительные предложения и встречи с ненадежными партнерами.