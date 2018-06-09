Гороскоп на сегодня, 9 июня 2018 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под знаками Весов и Стрельцов, а вот Ракам, Козерогам и Рыбам стоит быть осторожнее. В общем день обещает быть спокойным и не суетливым. Читайте гороскоп на 9 июня 2018 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи рекомендуют этот день по возможности провести спокойно и размеренно, не суетиться. Желательно посвятить немного времени внутренним проблемам, разобраться с собой, своим поведением и привычками. Не лишним будет провести немного времени на воде, или хотя бы принять ванну. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В Овнов сегодня благоприятный день для знакомств – новые люди могут принести в вашу жизнь изюминку и то, в чем вы давно нуждались. Также рекомендуется провести и немного времени с родственниками или друзьями.

Можно спокойно отправляться в путешествия, переезжать, желательно хорошо отдохнуть.

Телец (21 апреля – 20 мая)

День удачен для знакомств, особенно романтических. Одинокие Тельцы сегодня могут найти свою половинку. Есть высокие шансы, что новое знакомство быстро перерастет в серьезные отношения.

Впрочем, в любом случае главное сегодня – не суетиться и не торопиться, а наслаждаться каждым моментом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам сегодня может быть характерна чрезмерная эмоциональность и впечатлительность. С этим нужно будет что-нибудь делать, особенно если вы собрались выйти к людям. Стоит все же с некоторой сдержанностью и умеренностью выражать свои чувства в случаях, когда они напрямую могут оскорбить других, тем более, если эти люди вам важны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вы хорошо обдумываете ситуацию и любите знать аргументы, прежде чем передумать по поводу чего-либо. Оказавшись в новой ситуации, вы очень осторожны до тех пор, пока не узнаете, что происходит, а потом уже действуете уверенно. Но сегодня судьба может сделать вам испытание и заставить действовать не так как обычно. Не переживайте, есть высокие шансы, что вы справитесь с ним!

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам, которые недовольны собой, стоит отпустить эгоистические обиды на самого себя и объективно отнестись к себе. Постарайтесь меньше заниматься самокопанием и самоунижением, а взамен возьмитесь за самосозерцание и трезво оцените, что действительно стоит менять в вашем поведении, а что – нет.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня для Дев неблагоприятный день для начала чего-то нового. Однако занятия уже привычными для вас делами будут получаться на ура. Энергии хватит, чтобы сделать больше, чем задумал в начале!

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Одиноким Девам сегодня не слишком рекомендуется отправляться на поиски партнера, но отдых в кругу знакомых не помешает.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня Весам могут быть характерны чрезмерная сентиментальность и ностальгия. Вы можете взяться за старый, любимый фильм – под него удастся немного погрустить и выровнять свой эмоциональный фон.

Если вам захочется излить душу, то отдайте предпочтение старым друзьям, которые без критики воспримут ваши слова.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вероятно получение знаков. Впрочем, терять голову, ища подсказки, не стоит. Это время лучше посвятить для рутинных занятий, ведь именно во время такого процесса возможны озарения.

День благоприятен для оздоровления – можно устроить голодание (если нет противопоказаний врача) или разгрузочный день.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Кто, как не Стрельцы, хорошо разбираются в жизни. Эта мудрость вам далась в результате непростого опыта, пережитого по настоящему, а не вычитанном в книгах.

Что ж, судьба сегодня приготовила для вас еще один урок. Впрочем, иметь он будет скорее положительную окраску. Так спокойно приступайте к делам и отдыху, сегодня для вас главное – сохранять сердце открытым.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Смело используйте свободное время на то, что поможет вам найти внутреннее равновесие.

Помните, что страх – самый главный наш враг и пойти дальше можно только преодолев его и сделав другом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня Водолеям стоит в первую очередь прислушиваться к своей интуиции, доверять своему сердцу. Ум и логическое мышление сейчас могут подводить, а вот внутренний голос может подсказать верный путь.

День благоприятен для осуществления торговых операций в любых масштабах – от мелких покупок до приобретения авто.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыб может сегодня судьба отблагодарить за недавно проявленный жест искренности. Есть высокие шансы, что определенный человек, важный для вас, откровенно расскажет о своих чувствах или поделиться интересной новостью.