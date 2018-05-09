Гороскоп на сегодня, 9 мая 2018 года, для всех знаков зодиака будет довольно нейтральным. Внимательными следует быть овнам, львам и козерогам, а вот рыбам и стрельцам может улыбнуться удача. Читайте гороскоп на 9 мая 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

В этот день рекомендуют заниматься здоровьем, путешествиями. В разговорах возможны конфликты, поэтому стоит избегать проявлений силы и грубости. Дела, связанные с финансами, будут идти хорошо.

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Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Начатые сегодня новые дела успехом вряд ли увенчаются и причина от вас не будет зависеть. Поэтому если почувствуете эмоциональный подъем – не теряйте благоразумия и используйте его для завершения несделанного ранее, а не на новые начинания.

Возможно получение радостной вести, которая обрадует и вас, и ваших родных. Хорошим окончанием будет романтический вечер, проведенный со свечами и под хорошую музыку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

У тельцов сегодня высокие шансы попасть под влияние собственных иллюзий. Самообман вряд ли будет иметь хорошие последствия, а потому отдавайте предпочтение, пусть и не самому милому сердцу, но все же самому логичному решению.

Вероятно, что на вас сегодня обрушится немало соблазнов. Не поддавайтесь служебному роману – он имеет шансы закончиться очень быстро и подорвать вашу репутацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

День благоприятный для встреч и разговоров с иностранцами. Вероятно, вам удастся завести новое интересное знакомство и подружиться с лицом из-за границы в Интернете.

Настроение будет переменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. И помните, что негативные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проецировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Рак (22 июня – 22 июля)

День будет удачным для раков, которые имеют творческие профессии. Возможен мощный прилив вдохновения, который позволит доделать работу, которую откладывали в долгий ящик не один день. Несмотря на то, что день будет более удачным для художественной, чем для бизнес-работы, финансовых коллапсов возникать не должно.

Тем, кто страдает от рутины, астрологи рекомендуют больше фантазировать и мечтать – и жизнь станет интереснее. Хорошо закончить день поможет романтический вечер – не забудьте про свечи и хорошую музыку.

Лев (23 июля – 23 августа)

Высокая вероятность отмены запланированных встреч без особых причин. Не исключено, что именно сегодня вы получите долгожданное известие. Астрологи рекомендуют быть внимательными с финансами.

Львам-водителям особенно бдительными стоит оставаться на дороге и не нарушать правил. То же самое касается и львов-пешеходов – перебегать дорогу где попало не стоит.

Дева (24 августа – 23 сентября)

В этот день девы могут получить деловое предложение, соглашаться на которое сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против, высоки шансы, что конечный результат будет не таким уж и выгодным для вас.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. Также 9 мая для дев возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегать напряженных разговоров.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Откровенность, присущая вам сегодня, поможет избежать недоговоренностей с коллегами. Если работы окажется слишком много и вам покажется, что вы ее не осилите – глубоко подышите. Скорее всего это связано с романтическим настроем, который не позволяет весам сегодня качественно заниматься рутинными делами.

Не принимайте критику близко к сердцу и будьте щедрыми на добрые слова.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для скорпионов в этот день гороскоп прогнозирует время, благоприятное для восстановления дружеских отношений. Возможна встреча с другом, которого вы уже давно не видели.

В финансах стоит быть осторожным – ошибки, невнимательность или легкомысленность будут иметь не самый лучший финал. Не помешает лишний раз просмотреть срок годности медицинских препаратов, которые вы принимаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Перед вами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх! Мудрость и выдержка будут сопровождать вас сегодня, а поэтому сложные дела и задачи будут даваться легко.

Облегченно сможете выдохнуть и после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день и о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам сегодня следует внимательно наблюдать тем, что они едят. Существует большой риск пищевых отравлений. Внимательно читайте этикетки, перед тем как покупать продукты. Отдайте предпочтение ужину дома. Осторожность не помешает и с лекарствами – самолечение может привести к обострениям.

Также астрологи предостерегают относительно финансовых дел и рекомендуют быть внимательными, ведь даже небольшая оплошность может привести к финансовым потерям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Сегодня дела хорошо пойдут у водолеев-финансистов, вероятно, что удастся вернуть долг, о котором вы уже почти забыли.

Из-за высокого шанса невнимательности, астрологи рекомендуют в этот день водолеям воздерживаться от категорических суждений и важных решений. Отведите больше времени на отдых и восстановление сил.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Ничего не бойтесь, если хотите достичь успеха, а этот день придаст вам решимости. Скорее всего сегодня вам легко будет удаваться трезвое мышление, что поможет четко сформулировать свои цели и задачи.

Астрологи рекомендуют посетить родных и близких. Тем, у кого есть дети, стоит уделить своей малышне сегодня больше времени. Прогулки на природе также лишними не будут.