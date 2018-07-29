Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для рожденных под знаком Водолея. Близнецы, Львы и Рыбы могут готовиться к испытаниям – представителям этих знаков не стоит расстраиваться, если дела пойдут не так, как задумано. Читайте гороскоп на 29 июля 2018 для всех знаков зодиака далее в материале.

День хорош для прогулок и встреч, особых конфликтов между людьми возникать не должно. Водителям стоит быть чрезвычайно осмотрительными, чтобы не попасть впросак. Не рекомендуется в этот день проводить экспериментов с внешностью и менять имидж. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля 2018 для Овна

Внутренние диалоги – это действительно очень важная часть нашей сущности и сейчас она вам изрядно может пригодиться. В разговоре с собой вы можете понять истинные свои помыслы и желания и обрести такую желанную гармонию.

Постарайтесь быть максимально честными с собой и при принятии судьбоносных решений смотреть на ситуацию еще и издалека. Это сегодня вам будет по плечу.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Тельца

День будет прекрасным для отдыха как душой, так и телом. На отлично будут проходить выставки, музыкальные концерты, творческие вечера.

Ваши собеседники в этот день будут менее агрессивными, чем в предыдущий, и настроены на более позитивные разговоры и реакции.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Близнецов

Сегодня Близнецам будет под силу одолеть даже самое безнадежное дело. Главное – не тратить зря силы (например, на ссоры или споры), а направить энергию в конструктивное русло.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых слов, а больше времени уделите искренним разговорам с близкими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Рака

Ракам сегодня можно расслабиться и не переживать о том, что трудно оставаться собранным и сосредоточенным. Можете смело браться за всевозможные мелочи и посвятить время неторопливым, милым душе делам.

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В отношениях с родными оставайтесь сдержанными и чуткими, но и наступать на свою свободу не давайте.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Льва

Львам сегодня может быть присуща чрезмерная эмоциональность и впечатлительность. С этим нужно будет что-нибудь делать, особенно если вы собрались выйти в мир. Стоит все же с некоторой сдержанностью и умеренностью выражать свои чувства в случаях, когда они напрямую могут оскорбить других, тем более, если эти лица вам важны.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Девы

Астрологи рекомендуют этот день по возможности провести спокойно и размеренно, не суетиться. Желательно посвятить немного времени внутренним проблемам, разобраться с собой, своим поведением и привычками. Не лишним будет провести немного времени возле воды, или хотя бы принять ванну.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Весов

Весам сегодня стоит во всем соблюдать меру и внимательно наблюдать за положением дел, которые происходят вокруг. Вероятно, что в голову вам придет содержательная и плодотворная идея, реализацию которой вы сможете начать уже со дня на день.

Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте про разминку и правила безопасности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Скорпиона

Будьте максимально внимательны к своим словам и обещаниям в этот день. Неоправданные ожидания относительно вас могут подорвать ваше доверие в коллективе или семье. Поэтому если вы не можете с чем-то справиться – смело просите о помощи.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Стрельца

Благоприятное время для того, чтобы провести день с близкими или друзьями. Особенно будьте внимательны к своей второй половинке. Из-за вашей занятости он или она могут чувствовать собственную ненужность, что повлечет лишь очередной скандал. Добавьте немного романтики – устройте ужин при свечах или просто устройте долгую прогулку вдвоем. Даже этого будет вполне достаточно, чтобы напомнить о вашех сильных чувствах.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Козерога

В этот день важно придерживаться золотой середины, особенно в эмоциональном плане. Нестабильность эмоций и резкие перепады настроения будут встречаться часто и могут становиться причиной конфликтов, в то же время так же часто будут встречаться и положительные сцены – главное находить баланс и выбирать то, что больше по душе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Водолея

Избегайте нереалистичных проектов, потому что они могут затянуться надолго и принести вам немало хлопот. Вероятны просчеты в финансах или мошенничество. На работе лучше действовать с осторожностью из-за высокого шанса влияния недоброжелателей. Будьте особенно вежливы и сохраняйте спокойствие.

Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача. Также можно заняться наведением порядка в делах и отношениях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 29 июля 2018 для Рыб

Рыбам стоит отдаться целиком и полностью чувству, которое их увлечет. Смело погружайтесь в новую книгу или фильм с головой – удовольствие получите непременно! То же самое касается и амурных дел и творчества.

Не слишком удачными будут и поездки. Тех, кто запланировал выезд из родных мест, могут сопровождать мелкие хлопоты. Вечером желательно остаться дома – могут наведаться долгожданные гости.