Гороскоп на январь: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога

Гороскоп на январь для всех знаков Зодиака прогнозирует большое количество дел, новые знакомства, поездки и четкие решения, которые вы будете принимать в сложных ситуациях.

Основные события месяца:



Соединение Сатурна и Плутона

Лунное затмение

Полнолуние

Овен

Марс подтолкнет вас к активности в работе. Вы будете отстаивать свою правоту и свою позицию на работе или в семье. Возможность купить автомобиль за счет средств мужчины (полноценная покупка или выплаченная часть мужчиной)

(Ремонт, покупка, новая аренда) Кому что актуально. Произойдет важное событие в жизни родителей, которое будет влиять на всю семью, а особенно на вас.

Телец

У вас будет укрепление социального статуса из-за партнера. Закрытие юридических вопросов в вашу пользу. Вы можете получить свои льготы, права, компенсацию и/или наследство. Вы избавитесь от какого-то своего страха

Активный месяц интимной близости. У вас будет покупка долгожданной техники

Близнецы

Вы можете серьезно влюбиться. (Если есть муж, то найти новые общие точки соприкосновения).

Уран закончит заточение в полосе неудач или в закрытом образе жизни. Если вопрос здоровья беспокоил вас длительное время, то сейчас наступит выздоровление.

Рак

Марс спровоцирует активную занятость. Весь январь будет полон не отлагаемой работы. Затмение будет в вашем знаке, поэтому вы, как никто почувствуете его сильнее всего. Особенно те, кто родился с 11-13 июля. Вы расставите все точки в своих отношениях.

Если у вас есть бизнес, и вы его ведете с партнером, то задумаетесь, как бы выйти в одиночное плавание. Это будет спровоцировано чередой разнообразных рабочих событий. Если вы наемный работник, то сможете выгодно сменить работу.

Лев

У вас появятся идеи для собственного бизнеса. Смена плана жизни из-за смены статуса. Смена структуры работы, вы смените идею или вектор направления. Возможность завязать контакты заграницей.

Дева

Марс входит в ваш 4 дом гороскопа, и меняет ваш жилищный вопрос. Либо размен жилья, либо переезд. В особенности, это касается тех, кто арендует квартиру.

Если вы одиноки, у вас будет возможность встретить человека для опыта.

10 января, затмение выдаст вам все результаты, если вы долгое время трудились над чем-то, но не видели итогов своей работы. Вас ждет сюрприз: это будет чей-то подарок, который был в вашем спектре необходимых вещей.

Весы

У вас появится новый круг общения, единомышленники, которые значительно расширят ваш кругозор.

Записывайте все идеи, которые приходят на ум, скорее, одна из них поможет вам заработать состояние. Вы можете завязать новые сексуальные отношения, если вам подобная модель отношений приемлема.

Соединение Сатурна и Плутона разрушит ту систему, порядок, на котором держалась жизнь. Это не повод для паники. Так как вы избавитесь не от того, что приносило стабильность, а от того, что в вашей жизни занимало много времени в пустую, пагубные привычки и т.д.

Скорпион

Много сил и энергии уйдет на заработок денег. Вас ждет большая, долгожданная покупка.

У вас возможна важная поездка по работе, или по обстоятельствам личной жизни

Стрелец

Вы начнете с января больше времени уделять себе и своему телу. Возможно, заинтересуетесь правильным питанием, запишитесь в зал. Если вы давно на стороне "добра", то еще больше окунетесь в ЗОЖ.

Вы можете влюбиться. А если, вы уже обратили внимание на интересного человека, но вам кажется, что он к вам холоден – обстоятельства докажут обратное. Если вы связаны юридическими вопросами, то они, благодаря Лунному затмению, решаться буквально, в конце месяца.

Козерог

Вы начнете много времени уделять себе, скорее всего вас ждет поездка или ретрит заграницу. Вы, благодаря затмению решите вопросы в личной жизни. Обстоятельства закрутятся таким образом, что вы либо поставите точку в отношениях, либо сблизитесь с партнером окончательно.

Если у вас будут деловые вопросы – вы можете смело гнуть свою линию и идти вперед. Вы начнете обучаться чему-то новому.

Водолей

У вас может образоваться бизнес в интернете. Вы можете найти новые выходы и возможности в бизнес вместе со своими давними знакомыми.

Если у кого-то из ваших знакомых будет свадьба – то вы, скорее, поймаете букет. Вы станете по Лунному затмению работать в два раза больше. Некоторые могут попасть под сокращение.

Рыбы

У вас начнется период соревнования. Вы будете рьяно отстаивать везде и во всем свою правоту, свои мысли и позиции. Поэтому, если именно в этом месяце вы идете на собеседование или предлагаете руководству свой проект – будьте бдительны и не недооценивайте оппонентов.

У вас поменяется социальный статус. Вы можете приобрести автомобиль с помощью родственника или родственников. Вы можете узнать о своей беременности и/или стать крестной мамой.

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