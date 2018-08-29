"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт

Будапешт – далёкий, блестящий, невыносимый, на границе между вдохновением и усталостью. Давно хотели осмотреть эту величественную столицу с тысячелетней историей? Стоит! Кельты, римляне, гунны – и следа в Будапеште от них нет. С тех пор как угры заселили Паннонию, кто бы туда с мечом не приходил – но вынужден был рано или поздно уйти. Но турист приходит только с добром – так добро и получает.

Венгры – сильная и волевая нация. Но для нас, украинцев – не всегда понятная. В одном из своих путешествий я познакомился с Иштваном. Венгр по крови, украинец по паспорту, житель славного Мукачево, художник и виноградарь – решил научить меня венгерскому. Но ни вдохновение, ни вино не помогли. Говорили мы всю ночь, и единственное, что я усвоил действительно крепко: с венгерским вином надо быть очень осторожным.

Читайте также: Путешествия по Украине: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому

А еще на всю жизнь запомнил три вещи. Первое – "ёжик под диваном". Так, Иштван говорил, надо здороваться. На самом деле "jó napot kívánok" – "добрый день желаю", но Иштван уверял, что к "ёжикам" мадьяры относятся нормально. Второе – "горшок в дыре". Самое известное место в Будапеште, путь к которому указать сможет как каждый житель, так и любой из туристов. Поэтому, чтобы не заблудиться, убеждал Иштван, "горшок" следует держать в "оперативной памяти". И третье: каждый должен "увидеть Париж и – вернуться в Будапешт".



Будапешт, Дунай, Парламент

Не знаю, почему не посетил венгерскую столицу раньше. Видимо, эти "горшки" и "ёжики" пугали. Но не вечно же откладывать! И вот наступил августа 2018. Эх, Иштван, Иштван ...

Шаг первый. Добраться

Попасть в столицу Венгрии можно несколькими способами. Я буду описывать варианты маршрута "Львов – Будапешт" как наиболее характерный для туриста: от украинского чуда – к венгерскому. К слову, в сети есть очень хороший сервис с подробным описанием способов подбора и заботой об актуальности информации – lowcostavia. Перед планированием поездки куда искренне рекомендую посетить этот портал.

Исторический центр города – очень похож на Львов

Первый – напрямую. Есть поезда, точнее, прицепные вагоны в Будапешт. Однако следует учесть, что: их только два и цена на путешествие в одну сторону для одного человека составит не менее 40 евро. Из Киева иногда можно самолетом добраться за такую цену. Собственно, я авиасообщение тоже рассматривал, но на те даты, которые были мне удобными, хороших цен не было – от 100 евро.



Не думайте, что нет в Будапеште "страшных" мест – если поискать ...

Впрочем, если вы планируете поездку заранее – смело можете искать самолет по хорошей цене. Это действительно наиболее удобный и безопасный способ подбора, ведь вблизи Будапешта – главный аэропорт венгерского лоукоста Wizzair. К слову, прямое автобусное сообщение также оставляет желать лучшего. Таких рейсов – один или два в день, и цена их стартует от тех же 40 евро. Итак, я – бюджетный турист – способ "добраться напрямую" отверг без колебаний.



Туристов нет или очень рано утром, либо очень поздно вечером

Второй – через Чоп. Здесь на самом деле все гораздо интереснее. И поездов и автобусов достаточно, и цена лояльная – от 70 до 130 гривен за билет. А дальше, например, на пеший переход в венгерский город Захонь, откуда уже спокойно добираетесь по местной железной дороге в Будапешт. Цена за такую поездку составит от 12 до 19 евро в зависимости от класса поезда, места, акций, скидок и вашего везения.



Ночной Будапешт действительно уникальный

К слову, стоит учесть, что купить онлайн на сайте "Укрзализныци" билеты на прямые поезда в Будапешт вы не сможете – только в физических кассах. Как и купить такие билеты на сайте венгерской железной дороги. А вот приобрести на "Львов-Чоп" и "Захонь-Будапешт" – без проблем. Между Чопом и Захонью придется либо идти пешком, или подсесть к кому-то в автомобиль, или купить билет на электричку – конечно, быстрее границу пройти именно таким способом.



Хотите верьте, хотите нет, но это – Статуя Свободы. Венгерской Свободы

И третий: нет – общественному транспорту, да – сервиса попутчиков. Открыл я Blablacar и почувствовал, как меня наполняет радость. Десятки автомобилей, да еще и с вполне приятными ценам от 10 евро. Дешевле не бывает. Конечно, зарезервировал я один из таких автомобилей и решил, что вопрос с доездом закрыт.



Столица Венгрии полна тысячами маленьких и больших памятников и фонтанов

Но жизнь такова, что нюансы возникают всегда. Сначала водитель позвонил со словами "что-то вы мало платите". Пришлось торговаться – сошлись на 20 евро. Ну ладно, дешевле и удобнее я, однако, другим способом не добрался бы. А потом выезд перенесли на десять часов. Ну да, с автобусами и поездами тоже всякое случалось. И у меня были такие случаи, что ломался поезд в Польше, и автобус в Чехии. Но чтобы кто-то выезжал на десять часов РАНЬШЕ ...

Читайте также: Путешествия по Украине: самые интересные места Запорожской области, в которые можно влюбиться

Выехали в 21:00. В Будапешт прибыли в шесть утра. Граница более лояльная, чем с Польшей. И в плане проведенного там времени, и в плане тщательности досмотра. Венгерские пограничники спокойно сидели возле своего поста, покуривали – кто табачную сигарету, кто электронную. И ждали, когда у них будет настроение нас пропустить. Настроение пришло минут за 15. А на той стороне – другой мир. Абсолютно. Потому что там есть ДОРОГИ. Верю, у нас также будут.

Шаг второй. Город

Безусловно, красиво. Но после Львова Будапешт выглядит, мягко говоря, "похожим". Привычным. Привычная архитектура, похожи памятники, и даже дороги так же продавлены фурами. Правда, через город течет величественный Дунай. А еще там есть чудесное здание Парламента, которое ночью светится желтым пламенем вместе с тысячей то ли дронов, то ли птиц над его крышей, и попасть в которое ... Впрочем, не забегаю вперед.



Рассвет в Будапеште

Когда водитель спросил, где меня высадить, я долго не думал над ответом – "горшок в дыре" назвал, как меня и учили. К удивлению, меня таки поняли. Оказывается, речь шла о огромной площади в центре города. Площадь Героев, что по-венгерски называется Hősök Tere. Красивое озеро с необычными птицами, пока что пустая от туристов площадь, величественные монументы и волшебный восход солнца – нафоткаться можно вволю.



Озеро возле Площади Героев

Рядом два гигантских музея – искусства и истории. Конечно, в шесть утра они были закрыты. Как и центр туристической информации, где я собирался взять карту города с обозначенными историческими местам, которые обязательно следует посетить. ЦТИ открывается в 9 утра. Музеи работают с 10. Общественные туалеты – под настроение. Кстати, визит в такое заведение стоит один евро. Кафе – с 12. Так что город спит. Долго.



А вот и сама Площадь Героев: из туристов – я один

Итак, если вы хотите приехать и сразу попасть в активную жизнь, планируйте путешествие так, чтобы время прибытия в Будапешт колебалось в пределах 10-12 часов, не раньше. Иначе будете, как я, бродить пешком по пустым улицам, время от времени попадая под удивленные взгляды местных, которые любят утренние пробежки под лучами утреннего солнца.



Музей искусств рядом с Площадью Героев

Проспект Андраши проведет вас от Площади Героев к историческому центру города, к мостам через Дунай, до перехода между мирами – между Буда и Пешт. Обязательно посетите пекарню "ПримаПэк" – невероятно свежая и вкусная выпечка, действительно отличный кофе – в отличие от того же польского – и приличные цены. Ну, как приличные – будьте готовы к тому, что Венгрия значительно "дороже" Украины и даже за Польши. Кофе с пирожным обойдется вам не менее чем в сто гривен.



Эта выпечка – первое "wow" в Будапеште

К слову, в Венгрии своя валюта – форинты, и ее курс к гривне очень легко считать, ведь надо просто поделить на десять. То есть 10 форинтов – одна гривна. Советую как можно чаще рассчитываться картой – терминалы там почти везде, даже у дядей на улицах, продающих сувениры. А курс наши украинские банки считают довольно лояльно. Менять в Украине форинты тоже можно, но их в обменниках немного. Но и евро в Венгрии принимают также почти везде. Впрочем, уже не по такому хорошему курсу. Скажем, один евро вам могут посчитать и как 250 форинтов, и 300, и как 350. Чтобы не заморачиваться с курсами – платите пластиком.



В Будапеште много интересных заведений, в которых даже вывески достойны внимания

Для улучшения настроения обязательно читайте вывески. Заведений на том же проспекте Андраши много: и кафе, и ресторанов, и магазинов – от элитных до "масмарта" с очень интересными акциями и распродажами. Будьте осторожны – может затянуть, и вы потратите гораздо больше денег, чем планировали. Так случилось и со мной – соблазнился на покупку нескольких брендовых и качественных вещей, которые в Украине или не купишь, или цена на них просто заоблачная.



Может и покатался бы – но оно тоже будет работать только с 10 утра

Если будет интересно – покатайтесь на колесе обозрения. Название его очень оригинальное – "Budapest Eye". Учтите, правда, что поездка будет стоить 9 евро, а высота колеса до лондонского, мягко говоря, не дотягивает. А когда Буда вас уже утомит прогулкой, поднимайтесь к Пешта. Можно на фуникулёре – 30 метров за семь евро. Можно пешком – бесплатно и за семь минут.



Буду с Пештом соединяет множество мостов

И покатайтесь на метро. Только обязательно приобретите билет в автомате. К сожалению, так бывает, что билеты можно приобрести только с одной стороны станции, а чтобы попасть на другую, с которой вам надо ехать, вы должны будете выйти наружу и перейти дорогу по обычной зебре. Но не пренебрегайте билетом – контроллеры там ходят постоянно. Даже на моих глазах выписали штраф трём девушкам, которые почему-то приобрели неправильные билеты. Чем они были неправильны – не знаю, какая сумма штрафа – тоже. Никаких объявлений по этому поводу на вагонах транспорта нет. Это у нас на каждом шагу "за безбилетный проезд ...". А там – улыбка и штраф мгновенно.



Ещё немного, и я буду познавать Пешт

К слову, у венгров свое, уникальное понимание английского. Уже неактуальна информация, что там его не знают – практически во всех заведениях со мной общались почти свободно. Но переведённые надписи – это "нечто". Мне приходилось несколько раз перечитывать вывески, чтобы понять, что же здесь могло иметься в виду. Хотя, иногда я просто не мог поверить в написанное.



Вот это и есть весь путь фуникулера

Например, на входе в Парламент – большие очереди и не менее большие вывески. С примерно таким текстом: "Для граждан стран ЕС вход будет стоить 240 гривен. Для граждан других стран – 600 гривен". Я до сих пор надеюсь, что это я неправильно перевел.



Я решил посмотреть на Парламент с неожиданной стороны

Дунай. Поездка на "круизном" катере от 15 евро. На автобусе-амфибии – есть такая "фишка" в Будапеште, автобус возит туристов по улицам, а затем ныряет в воды Дуная – 30 евро. Путешествие такого рода длится полтора часа. Обычные автобусы "Hop-On Hop-Off" – от 12 евро. Однако, погода позволяла, и я выбрал пеший ход – как по мне, так гораздо больше можно увидеть. И находил, к слову, по городу за день я аж 42 тысяч шагов – более 30 километров.



А от парламента, если устали, можно поехать на трамвае – колоритно

Что касается памятных мест. Мне большинство из них показалась красивее снаружи – внутри особого интереса не вызывали. Тем более, что вход в такие памятники кусается – от 12 евро.



Вот такой вид на город со стен крепости

Вот, например, Рыбацкий бастион вам посоветует посетить любой путеводитель. С него, мол, очень красивый вид на город. Правда. Но точно такой же вид на город и от подножия бастиона, куда можно попасть бесплатно. Я так и не понял, для чего мне заходить внутрь, кроме как для пополнения бюджета города.



Вот он – Рыбацкий бастион вблизи

Термальные бассейны. К сожалению, я забыл взять плавки, полотенце, халат, ласты ... А нет, остальное – лишнее. А так, искупался бы с удовольствием, и вам советую.



Купайся – сколько влезет

А еще советую посетить Зоопарк. Конечно, если вы любите животных. Я люблю очень. Поэтому провел там более 3 часов. И, кажется, даже не все увидел.



Жаль, не покататься

Крокодилы, кенгуру, носороги, сурикаты ... Все сыты, ухоженные, и даже на вид счастливые.



Ну очееень милая пара

А еще – очень лояльны к людям. И покормить себя дают, и погладить, и поиграть. И речь – как видите на фото – идёт не только об обезьянках или кузнечиках.



И я бываю вкусным

Только, пожалуйста, не спрашивайте у местных, "как пройти". Они искренне укажут вам направление – там так принято. Только вот на самом деле путь может проходить через семнадцать обходных дорог, четыре подземных тоннеля и два навесных моста. Словите интернет и пользуйтесь "Google maps" онлайн или "maps.me" оффлайн. Эти карты хорошо знают все тропинки и очень полезны и для пешехода, и для человека за рулем, особенно в таких городах, где из вывесок или объяснений местных не удается ничего понять.

Пользуйтесь картой – здесь прорисована каждая тропинка

Да, чуть не забыл. Не забудьте попробовать национальную венгерскую кухню. Да, иногда найти соответствующее заведение – проблема, ведь их там много, и часто они ориентируются на определенного туриста: китайского, турецкого, европейского. Поэтому других национальных кухонь больше, чем, собственно, венгерской. Но во всех заведениях меню снаружи, поэтому увидеть, что и за какие деньги вам предлагают, можно оперативно и удобно. Я выбрал заведение, весь вход которого был облеплен наградами от TripAdvisor. И не пожалел.

Венгерская кухня – чрезвычайно вкусная

Заказ паприкаша, лечо и гуляша, вместе с лимонадом, обошлось в 18 евро. Вкусно – невероятно. Порции – большие. От души рекомендую. Называть места не буду – ведь таких заведений действительно много. Открывайте их для себя самостоятельно. К слову, обслуживающий персонал в Будапеште – специфический. Несколько флегматичный, иногда высокомерный – воспринимайте это спокойно и будьте готовы. Очевидно, это "особенности национального обслуживания", а вовсе не "а что во мне не так".

Советую книголюбам посетить местные магазины. Да, книги дорогие. Зато как правило, не поверите, на английском. И случаются издания, которых в Украине не найти.



Очень вкусное мороженое – ставлю на второе место после итальянского джелато

И на десерт. На проспекте Андраши есть заведение с прекрасным мороженым и национальным венгерским колоритом. Обязательно посетите – гастрономический оргазм гарантирован. Тем более, что формат по наполнению блюда вы можете выбрать самостоятельно, и на свой вкус, и, конечно, по своему кошельку.

Шаг третий. "Хочу домой!"

Заночевав в хостеле, уже утром остро почувствовал, как хочется домой. К слову, кровать стоила 10 евро. Обычно – дороже. Но, если вы НЕ бронируете заранее, а непосредственно в день заезда, а еще лучше – под вечер, есть все шансы поймать неплохие условия от заведений, которые в этот день не заполнены, поэтому выкладывают на Booking интересные предложения по низким ценам. Конечно, в период праздников и в выходные поступать так несколько рискованно – можно не получить крышу над головой. Тем не менее, Будапешт – одна из туристических "мекк" Европы.

Читайте также: Сколько должен длиться идеальный для здоровья отпуск

Так вот, хотелось домой, а Будапешт не отпускал. И я начинал все лучше и лучше понимать Иштвана. Или билетов уже нет, или сайт завис, или водители не выходят на связь. Я смотрел уже и маршруты через Краков, и через Вену, и через Кошице. Каким-то чудом поймал одного водителя на Blablacar. "Где вас забрать?" – спросил мужчина. Ну, известно же где: "Горшок в дыре".

Четыре часа водитель искал, где оно. И не в горшке проблема. Оказалось, что в городе есть и площадь "Площадь Героев", и улица "Площадь Героев", и переулок "Площади Героев", и ... Впрочем, конечно, нашлись и уехали.



Не верьте глазам своим – за триста гривен вы не поедете

Здесь вам я дам важный совет: если будете пользоваться сервисом попутчиков, сразу после брони звоните водителю. Если связи нет, – отменяйте бронь и забывайте об этом варианте. Иначе просто потеряете время зря. Также заметьте, что на Blablacar часто регистрируют поездки люди, которые ехать в принципе не собираются – это у них юмор такой. А еще – тотально неправильные цены. Цена – первое, о чем спрашивайте. Например, я видел, как какая-то "госпожа Яна" зарегистрировала пять или шесть поездок с интервалом в час, всюду указала разные цены от 300 до 1400 гривен. Очевидно, что это чей-то бизнес, а не сервис попутчиков.



Главные впечатления – не в вещах, а в душе

В конце концов, я уже был уставший и готов был дать 45 евро только в Ужгород, как просила "госпожа Яна". Но удалось найти водителя, который на самом деле подбирал попутчиков. Ну, а то, что водитель был с "бзиком", день за рулем, засыпал ночью посреди дороги каждые двадцать минут и рассказывал странные религиозные и политические теории ... Это уже совсем другая история.

Что ж, Будапешт я "проглотил" и "переварил". Честно – было вкусно.

Фото: Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Note 5, Canon EOS 650D, Nikon D7100