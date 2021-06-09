Горсовет в Харьковской области заявил, что "войны с Россией нет", а погибшие в АТО – «не герои"

В Барвенково городской совет выступает против переименования улицы Московской в честь павших героев АТО. Объясняют, что погибшие не внесли весомого вклада в независимость Украины, а войны вообще не объявляли.
На предложение переименовать улицу инициатору ответили отказом. Соответствующее обращение подписал мэр Барвенково Александр Бало.
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"Не совершили героический поступок"
В своем ответе городской совет Барвенково ссылается на статью 3 закона о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц.
Как отмечают в Барвенковском городском совете, это можно сделать, чтобы увековечить память людей, которые:
- внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины;
- совершили героический поступок, подвиг во имя Родины;
- внесли значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни.
Получается, что мэр, ведь он поставил свою подпись под этим документом, не признает, что погибшие в АТО совершили героический поступок ради независимости Украины.Обратите внимание! В Верховную Раду недавно внесли законопроект о коллаборационизме. Среди прочего он предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины. Наказание за такие действия – 10 – 15 лет за решеткой.
"Внесенные вами предложения о переименовании улицы Московской в честь одного из уроженцев города как участника российско-украинской войны не подлежат рассмотрению из-за несоответствия статьи 3 закона и с учетом того факта, что объявление состояния войны с РФ в порядке, определенном Конституцией, Верховной Радой не осуществлялось", – ответили в Барвенковском городском совете.
Между тем улица Московская могла носить имя одного из трех горожан, павших в войне:
- Сергея Кобицкого, который погиб в 2014 году
- Юрия Линивенко, павшего в 2015 году
- Евгения Солодовника, погибшего в 2014 году.
Верховная Рада и признание войны
- В 2015 году нардепы приняли постановление об отпоре вооруженной агрессии России, где обозначили ее причастность к вооруженному конфликту и призвали его прекратить.
- Верховная Рада в марте 2021 года принял заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Его называют одним из самым жестких обращений за все 7 лет конфликта.
- В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Вследствие враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 ысяч – получили ранения.
- Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.