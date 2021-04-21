Харьковский горсовет инициировал передачу в коммунальную собственность имущества футбольного клуба "Металлист". Это решение было принято на сессии горсовета, которая состоялась 21 апреля. Город просит передать все принадлежащее футбольному клубу, в частности, земельный участок и недвижимость.

Обращение касаемо этого уже направили в областную администрацию Харькова. Аналогичное планируют направить и Кабинету Министров.

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Что именно планируют забрать

Городские власти Харькова просят облгосадминистрацию передать в коммунальную собственность все, что принадлежало "Металлисту". В обращении власти города написала о:

земельном участке;

товарных знаках;

движимом и недвижимом имуществе.

Что известно про "Металлиста"

Как сообщает Интерфакс-Украина, 11 апреля 2018 года распоряжением Кабмина имущество "Металлиста" передали в сферу управления областной государственной администрации Харькова.

Футбольный клуб конфисковали в украинского миллионера Сергея Курченко. Он после смены власти в 2014 году переехал в Россию.

Обратите внимание! Харьковский миллионер Александр Ярославский анонсировал возрождение харьковского "Металлиста" уже в ближайшее время на базе клуба Второй лиги. Это может произойти уже весной 2021 года.