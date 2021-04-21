Горсовет Харькова хочет забрать имущество "Металлиста": просят землю и недвижимость
Харьковский горсовет инициировал передачу в коммунальную собственность имущества футбольного клуба "Металлист". Это решение было принято на сессии горсовета, которая состоялась 21 апреля. Город просит передать все принадлежащее футбольному клубу, в частности, земельный участок и недвижимость.
Источник:горсовет Харькова
Обращение касаемо этого уже направили в областную администрацию Харькова. Аналогичное планируют направить и Кабинету Министров.
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Что именно планируют забрать
Городские власти Харькова просят облгосадминистрацию передать в коммунальную собственность все, что принадлежало "Металлисту". В обращении власти города написала о:
- земельном участке;
- товарных знаках;
- движимом и недвижимом имуществе.
Что известно про "Металлиста"
Как сообщает Интерфакс-Украина, 11 апреля 2018 года распоряжением Кабмина имущество "Металлиста" передали в сферу управления областной государственной администрации Харькова.
Футбольный клуб конфисковали в украинского миллионера Сергея Курченко. Он после смены власти в 2014 году переехал в Россию.
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