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Горы без ограничений: во Львове волонтеры организуют путешествия для людей с инвалидностью

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Львовские волонтеры организовывают походы в горы для людей с инвалидностью. Для этого имеют специальную французскую тележку. Соглашаться могут все желающие. Ищут волонтеры и пополнение в свои ряды – тех, кто готов помочь осуществить чью-то мечту.

За 2017 год совершили 12 поездок с помощью специальной тележки "Джульетта". Каждый маршрут тщательно продумывали и планировали организаторы. А уже на вершине позволяли себе расслабиться и попеть песни.

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С командой волонтеров побывал в горах и Юрий Михальчук.

Подорож у гори Юрія Михальчука з командою On 3 Wheels
Путешествие в горы Юрия Михальчука с командой On 3 Wheels

Мужчина рассказывает, что очень любит путешествовать. Так прошлой осенью покорил гору Хомяк на Ивано-Франковщине.

Это настолько незабываемо – горы, воздух, сама атмосфера. Было очень весело, например, пели песни, когда поднялись на гору. Мы себе сели и ели бутерброды, пели,
– рассказал путешественник.

А это путешественница Оксана Шипош.

Подорож у гори Оксани Шипош з командою On 3 Wheels
Путешествие в горы Оксаны Шипош с командой On 3 Wheels

В путешествие с командой поехала на гору Лопата. По ее словам, самое страшное – это спуск вниз. Но благодаря волонтерам, которые крепко держали коляску всю дорогу, переживать много не пришлось. А вот наслаждаться видами времени и возможностей было предостаточно.

Наверное, ощущение пространства, когда мы поднялись уже на вершину. И вокруг – где-то там далеко одна гора, там – другая. Где-то лес, где-то полонина. Где-то внизу какие-то домики и такой пейзаж! Ну, такое разве что на картинах видишь,
– отметила Оксана Шипош.

On Wheels 3 – это команда людей, которые готовы осуществить мечту и показать горы людям на колясках. Поэтому тех, в чьей крови есть любовь к путешествиям, призывают присоединиться к следующей поездке. Да и самому по-новому почувствовать горы.

Ты на самом деле по-новому переживаешь горы. Те, кто ходит в горы, с нашей командой на самом деле по-новому прочувствуют этот поход, потому что они помогут и другим людям увидеть горы. И сами они увидят их по-новому – это точно,
– заверила участница команды "On 3 Wheels" Соломия Дышлюк.

Новый сезон путешествий команда открыла в субботу, 26 мая, поднявшись на гору Парашка.

Теги: Новости Украины Волонтеры Путешествия Новости Львова
Источник: 24 Канал
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