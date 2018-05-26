Горы мусора и бутылки в фонтане: обратная сторона Лиги чемпионов в Киеве
26 мая в Киеве состоялся главный футбольный праздник Европы – финал Лиги чемпионов УЕФА.
В решающем поединке, в котором сошлись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", уверенную победу со счетом 3:1 одержали подопечные Зинедина Зидана.
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Накануне финала фанаты обеих команд гуляли на славу в Киеве.
Зажигательным английским фанатам, которые болели за "Ливерпуль", отдали на растерзание Парк имени Шевченко в центре Киева.
Тем временем пользователи соцсетей показали, во что превратился парк после того, как там тусили фанаты "Ливерпуля".
Источник: 24 Канал
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