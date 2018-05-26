01:24
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
21°C 10°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Горы мусора и бутылки в фонтане: обратная сторона Лиги чемпионов в Киеве

255 Читати новину українською
Финал Лиги чемпионов в Киеве
Финал Лиги чемпионов в Киеве / Facebook

26 мая в Киеве состоялся главный футбольный праздник Европы – финал Лиги чемпионов УЕФА.

В решающем поединке, в котором сошлись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", уверенную победу со счетом 3:1 одержали подопечные Зинедина Зидана.

Смотрите также: Финал Лиги Чемпионов в Киеве: Порошенко показал, с кем пошел на футбол

Накануне финала фанаты обеих команд гуляли на славу в Киеве.

Зажигательным английским фанатам, которые болели за "Ливерпуль", отдали на растерзание Парк имени Шевченко в центре Киева.

Тем временем пользователи соцсетей показали, во что превратился парк после того, как там тусили фанаты "Ливерпуля".

 

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Реал – Ливерпуль Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
26 мая, 23:47 "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча
Ігор Саджениця 802
Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
26 мая, 23:00 Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
Дмитро Гнап 371
Главные новости 26 мая: акция
26 мая, 22:04 Главные новости 26 мая: акция "Свободу Сенцову", детали покушения на Стерненко, Лига Чемпионов
143
А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
26 мая, 22:01 А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
Блог Медіа 1586
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
26 мая, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 686
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Курс валют на 22 марта: доллар продолжает падать
 22 марта , 08:30
В Киеве разыскивают обидчиков бойца, который воевал на Донбассе: фото и видео
 3 мая , 02:49
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук