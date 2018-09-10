Горы мусора после ночи забавы: как прошел первый день празднования Еврейского Нового года

Умань, что на Черкасщине, приняла 30 тысяч паломников. Хасиды со всего мира приехали на празднование иудейского Нового года. Неподалеку от их центра невозможно увидеть женщину. По правилам хасидов, они не имеют права находиться на праздновании. Можно увидеть только украинок, которые работают в местных заведениях.

Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент. Читайте также: 30 тысяч хасидов прибыли в Умань, чтобы отметить Еврейский Новый год: видео празднования На учреждениях и магазинах вместо украинских надписей – иврит. Хасиды с самого утра молятся и очень радуются. Однако свалки мусора – почти на каждом шагу. Празднование Нового 5778 года по иудейскому календарю хасиды будут отмечать до 11 сентября. Смотрите видео с места празднования Еврейского Нового года хасидов: