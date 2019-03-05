Горы в аду, палач народов, - в Москве задержали активистов у могилы Сталина: видео

В Москве задержали активистов проекта "Декоммунизация" Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Они бросили в бюст Сталина по гвоздике, а свой жест сопровождали словами "гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".

Акцию протеста остановили сотрудники Федеральной службы охраны РФ со словами "пошел вон, урод ***", пишет Настоящее Время.

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Полиция составила протоколы на участников акции протеста и забрала паспорта. Позже правоохранители выписали каждому из активистов штраф на 500 рублей и отпустили.

Один из активистов – волонтер. Евгений Сучков помогает жертвам политических репрессий. Он считает, что идеализация и реализация тоталитарного режима СССР порождает равнодушие к злу и симпатию к тоталитарному рабству.

Что можно сказать о Сталине, если коротко и лаконично? Это палач, тиран и преступник. Это организатор тоталитарной репрессивной системы, которая массово уничтожала людей,

– заявил Евгений.

Участники акции добавили, что они лишь использовали свои права и сказали все, что думают о Сталине.

Смотрите видео как задержали активистов в Москве у могилы Сталина:

Активисты устроили протест на акции в день смерти Сталина – Гори в аду, палач народов! Убийца женщин и детей! – Пошел вон, урод! Е***утые, бл***! Активисты устроили протест на акции коммунистов в день смерти Сталина. Их задержали, но позже отпустили. Мы поговорили с ними после: Опубліковано Настоящее Время Вівторок, 5 березня 2019 р.



Кто такой Иосиф Сталин?

Настоящее имя Иосеб Джугашвили. Советский диктатор грузинского происхождения, государственный, политический и военный деятель СССР. Сталин является ответственным за искусственно организованный в 1032-33 годах Голодомор, признанный в Украине и ряде других стран актом геноцида украинского народа.



По оценкам правозащитников общества "Мемориал", которые около 30 лет занимаются сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинские времена непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей СССР.