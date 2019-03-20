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      Госбюджет-2019 претерпел изменения: что подписал Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко утвердил изменения в Государственный бюджет Украины на 2019 год. Касаться они будут объемов межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов.

      Как отмечает пресс-служба украинского президента, Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Верховная Рада приняла этот законопроект за № 2696-VIII 28 февраля 2019 года.

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      Согласно ему, объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов будут уточнены. Такие изменения произошли из-за введения военного положения в ряде областей Украины. Как следствие, выборы в территориальных общинах и дополнительные выборы местных депутатов в этих регионах были отменены.

      Что такое межбюджетный трансферт?
      Это средства, которые безвозмездно и безвозвратно передаются из одного бюджета в другой. Согласно Бюджетному кодексу, их классифицируют как:

      – базовую дотацию (трансферт, предоставляемый из государственного бюджета местным бюджетам для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий);

      – субвенцию (форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, которая назначена для конкретно определенной цели/целей);

      – реверсную дотацию (средства, которые передаются в государственный бюджет из местных бюджетов для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий);

      – дополнительные дотации.

      Горизонтальное выравнивание осуществляется отдельно по поступлениям налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц.

      Итак, закон Украины о госбюджете потерпел такие изменения:

      доходы Государственного бюджета теперь составят 1 миллиард 26 миллионов 122 тысяч 251,9 гривны (было 1 миллиард 26 миллионов 131 тысяча 809,2 гривны), в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины – 928 миллионов 498 тысяч 357,7 гривны (было 928 миллионов 507 тысяч 915 гривен) и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины – 976 миллионов 23 тысячи 894,2 гривны (было 976 миллионов 23 тысячи 894,2 гривны)

      расходы Государственного бюджета Украины теперь составят 1 миллиард 112 миллионов 120 тысяч 440,3 гривны (было 1 миллиард 112 миллионов 129 тысяч 997,6 гривны), в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины – 1 миллиард 5 миллионов 757 тысяч ​991,3 гривны (было 1 миллиард 5 миллионов 767 тысяч 548,6 гривны) и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – 106 миллионов 362 тысячи 449 гривен (было 106 миллионов 362 тысячи 449 гривен).

      Представители украинского гаранта подчеркивают, что реализация этого закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в 2019 году.

      Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.

      В конце декабря 2018 года Порошенко подписал закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Инициатором этих изменений был премьер-министр Владимир Гройсман. Документ регулирует вопросы подготовки закона о государственном бюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.


      Главные цифры бюджета Украины на 2019 год

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Деньги Бюджет-2019 Бюджет Законодательство Президент Украины
      Источник: 24 канал
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