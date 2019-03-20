Госбюджет-2019 претерпел изменения: что подписал Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утвердил изменения в Государственный бюджет Украины на 2019 год. Касаться они будут объемов межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов.

Как отмечает пресс-служба украинского президента, Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Верховная Рада приняла этот законопроект за № 2696-VIII 28 февраля 2019 года.

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Согласно ему, объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов будут уточнены. Такие изменения произошли из-за введения военного положения в ряде областей Украины. Как следствие, выборы в территориальных общинах и дополнительные выборы местных депутатов в этих регионах были отменены.

Что такое межбюджетный трансферт?

Это средства, которые безвозмездно и безвозвратно передаются из одного бюджета в другой. Согласно Бюджетному кодексу, их классифицируют как:



– базовую дотацию (трансферт, предоставляемый из государственного бюджета местным бюджетам для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий);



– субвенцию (форма денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета, которая назначена для конкретно определенной цели/целей);



– реверсную дотацию (средства, которые передаются в государственный бюджет из местных бюджетов для горизонтального выравнивания налогоспособности территорий);



– дополнительные дотации.



Горизонтальное выравнивание осуществляется отдельно по поступлениям налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц.

Итак, закон Украины о госбюджете потерпел такие изменения:

– доходы Государственного бюджета теперь составят 1 миллиард 26 миллионов 122 тысяч 251,9 гривны (было 1 миллиард 26 миллионов 131 тысяча 809,2 гривны), в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины – 928 миллионов 498 тысяч 357,7 гривны (было 928 миллионов 507 тысяч 915 гривен) и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины – 976 миллионов 23 тысячи 894,2 гривны (было 976 миллионов 23 тысячи 894,2 гривны)

– расходы Государственного бюджета Украины теперь составят 1 миллиард 112 миллионов 120 тысяч 440,3 гривны (было 1 миллиард 112 миллионов 129 тысяч 997,6 гривны), в том числе расходы общего фонда Государственного бюджета Украины – 1 миллиард 5 миллионов 757 тысяч ​991,3 гривны (было 1 миллиард 5 миллионов 767 тысяч 548,6 гривны) и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – 106 миллионов 362 тысячи 449 гривен (было 106 миллионов 362 тысячи 449 гривен).

Представители украинского гаранта подчеркивают, что реализация этого закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в 2019 году.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.

В конце декабря 2018 года Порошенко подписал закон №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Инициатором этих изменений был премьер-министр Владимир Гройсман. Документ регулирует вопросы подготовки закона о государственном бюджете на 2019 год и нормирования принятых изменений в законодательство.



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