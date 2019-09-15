Госбюджет 2020: какими будут доходы и размер долга

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год заложен 1 триллион 79 миллиардов 500 миллионов гривен доходов. А дефицит ВВП в 2020 году предполагается на уровне 2,09%.

"Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 триллиона 79 миллиардов 500 миллионов гривен. Это та ресурсная база, которая заложена в этот бюджет. Соответственно, и расходная часть сформирована с учетом реалистичных доходов, которые у нас есть. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году – это 2,09%. Это очень амбициозная цель. Мы уверены, что мы ее достигнем", – заявила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

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Она также заявила, что бюджет на следующий год является сбалансированным.

Что касается государственного долга, то согласно проекту госбюджета, до конца года он должен составлять 54,1%. Маркарова сказала, что долговая политика Украины будет строиться в течение года согласно долговой стратегии.

"Если говорить о динамике нашего долга, этот бюджет закладывает амбициозную цель. До конца года наш долг как процент к ВВП должен составлять не более 54,1% – это государственный долг. Государственный и гарантированный долг: государственный – 46,7, гарантированный государством – 7,4%", – заявила Маркарова.