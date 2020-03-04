Госбюджет нужно пересмотреть, увеличив соцвыплаты, – Шмыгаль
Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2020 год нужно пересмотреть. А именно увеличить социальные выплаты и пенсии для украинцев.
Есть некоторые вызовы, за решение которых нужно браться немедленно, заявил Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.
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По его словам, правительство должно сделать все, чтобы не допустить экономический и бюджетный кризис в стране.
Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев,
– отметил Шмыгаль.
Однако есть и другие важные задачи, над которыми нужно работать.
Среди других вызовов кандидат в премьеры выделил:
- уменьшение расходов на должностных лиц;
- выплата задолженности шахтерам;
- медицинское обеспечение для выявления и лечения коронавируса;
- усиление экономического блока, а именно обеспечение роста промышленности, аграрного сектора;
- реформа децентрализации;
- доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;
- стратегия и перспективы экономического развития на предстоящие годы и другие.
Важно! Сейчас в Раде идет обсуждение перед голосованием за назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.
Что известно о Денисе Шмыгале?4 февраля был назначен вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа 2019 года он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации. В 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – только 188 голосов. Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.
Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля:
Основное о бюджете-2020
- 14 ноября 2019 года Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
- Доходы государственной сметы составят 1 триллион 93,7 миллиарда гривен. Расходы – 1 триллион 180 миллиардов гривен.
- В 2020 году Украина в Государственный бюджет планирует вернуть кредиты на сумму 7,4 миллиарда гривен. А по состоянию на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга составит 2 триллиона 45,1 миллиарда гривен.