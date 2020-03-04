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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Госбюджет нужно пересмотреть, увеличив соцвыплаты, – Шмыгаль

      - Читати новину українською

      Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2020 год нужно пересмотреть. А именно увеличить социальные выплаты и пенсии для украинцев.

      Есть некоторые вызовы, за решение которых нужно браться немедленно, заявил Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

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      По его словам, правительство должно сделать все, чтобы не допустить экономический и бюджетный кризис в стране.

      Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев,
      – отметил Шмыгаль.

      Однако есть и другие важные задачи, над которыми нужно работать.

      Среди других вызовов кандидат в премьеры выделил:

      • уменьшение расходов на должностных лиц;
      • выплата задолженности шахтерам;
      • медицинское обеспечение для выявления и лечения коронавируса;
      • усиление экономического блока, а именно обеспечение роста промышленности, аграрного сектора;
      • реформа децентрализации;
      • доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;
      • стратегия и перспективы экономического развития на предстоящие годы и другие.

      Важно! Сейчас в Раде идет обсуждение перед голосованием за назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.

      Что известно о Денисе Шмыгале?4 февраля был назначен вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа 2019 года он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации. В 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – только 188 голосов. Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

      Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля:

      Основное о бюджете-2020

      • 14 ноября 2019 года Рада окончательно приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
      • Доходы государственной сметы составят 1 триллион 93,7 миллиарда гривен. Расходы – 1 триллион 180 миллиардов гривен.
      • В 2020 году Украина в Государственный бюджет планирует вернуть кредиты на сумму 7,4 миллиарда гривен. А по состоянию на 31 декабря 2020 года предельный объем государственного долга составит 2 триллиона 45,1 миллиарда гривен.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Денис Шмыгаль Пенсия Бюджет 2020
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