Госбюджет нужно пересмотреть, увеличив соцвыплаты, – Шмыгаль

Кандидат на должность премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2020 год нужно пересмотреть. А именно увеличить социальные выплаты и пенсии для украинцев.

Есть некоторые вызовы, за решение которых нужно браться немедленно, заявил Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

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По его словам, правительство должно сделать все, чтобы не допустить экономический и бюджетный кризис в стране.

Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев,

– отметил Шмыгаль.

Однако есть и другие важные задачи, над которыми нужно работать.

Среди других вызовов кандидат в премьеры выделил:

уменьшение расходов на должностных лиц;

выплата задолженности шахтерам;

медицинское обеспечение для выявления и лечения коронавируса;

усиление экономического блока, а именно обеспечение роста промышленности, аграрного сектора;

реформа децентрализации;

доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотечные кредиты для населения;

стратегия и перспективы экономического развития на предстоящие годы и другие.

Важно! Сейчас в Раде идет обсуждение перед голосованием за назначение Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.

Что известно о Денисе Шмыгале?4 февраля был назначен вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого с 2 августа 2019 года он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации. В 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – только 188 голосов. Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

Смотрите видео выступления Дениса Шмыгаля:

Основное о бюджете-2020