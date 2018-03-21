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Госбюджет Украины выиграет от снижения ставок портовых сборов, – Каленков

27 Читати новину українською
Александр Каленков
Александр Каленков

Снижение ставок портовых сборов в среднесрочной перспективе приведет к увеличению поступлений в государственный бюджет.

Такое мнение в комментарии "Минпрому" высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Нужно думать не одним годом и одним бюджетом, а, по крайней мере, на несколько лет вперед. По расчетам Всемирного банка, понижение ставок портовых сборов приведет к увеличению поступлений в бюджет в среднесрочной перспективе", – сказал он.

А.Каленков выразил уверенность, что прошедшее снижение портовых сборов на 20% является недостаточным. "Та работа, которая была проведена Всемирным банком совместно с Министерством инфраструктуры, показала, что ставки портовых сборов в Украине в разы превышают ставки в портах-конкурентах. Это отрицательно влияет на конкурентоспособность украинских товаров, а также уменьшает потоки через украинские порты", – отметил президент "Укрметаллургпрома".

При этом он обратил внимание на тот факт, что портовые сборы в украинских портах в 2-3 раза выше аналогичных в других странах, но для грузов горно-металлургического комплекса это превышение гораздо выше – 4-5 раз. "Естественным экономическим решением при правильной государственной политике было бы привести портовые сборы в Украине к уровню стран-конкурентов. Поэтому снижение на 20% можно считать только первым предварительным шагом. Дальнейшее снижение как минимум еще на 50% и более позволит нам выйти на уровень конкурентоспособности по этому параметру с нашими глобальными конкурентами", – сказал А.Каленков.

Вместе с тем президент "Укрметаллургпрома" обратил внимание на неэффективность использования средств, которое получает от портовых сборов Администрация морских портов, поскольку половина их прибыли согласно действующему законодательству, выкачивается в госбюджет. "Учитывая, что все наши порты нуждаются в больших инвестициях, наверное, стоит рассмотреть вопрос, чтобы этот процент вообще свести к нулю. Все платежи, которые поступают в АМПУ от портовых сборов, должны быть целевыми и соответственно тратиться на дноуглубительные работы, на развитие портовой инфраструктуры и т.д. Поэтому крайне важно, чтобы решение о снижении ставок портовых сборов также сопровождалось решением о понижении ставки отчислений в бюджет от портов Украины", – считает он.

"Экономически гораздо более грамотно не выкачивать деньги из инфраструктуры, тем самым не давая промышленности развиваться, а поддержать инвестиции в ее развитие, для того чтобы она решила свои проблемы. И тогда производители смогут больше продавать, перевозить через порты и в итоге у нас будет больший эффект для госбюджета", – резюмировал президент "Укрметаллургпрома".

Теги: Министерство инфраструктуры металургия Инвестиции Бюджет
Источник: 24 Канал
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