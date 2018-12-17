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      Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины

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      США будут продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия
      США будут продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия / Фото из открытых источников

      Государственный департамент США опубликовал заявление в которой поддержал Европейский Союз в решимости привлечь Россию к ответственности.

      Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства.

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      Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и государств-членов ЕС, направленные на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию в Украине. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство газопровода "Северный поток-2", который поддерживается Кремлем как политический проект. Мы призываем Германию прислушиваться ко многим ее соседей, чья безопасность будет повреждена этим трубопроводом,
      – говорится в заявлении.

      В частности, в заявлении приветствовали решение Европейского Совета продолжить экономические санкции против РФ.

      "Мы поддерживаем позицию ЕС, что атака России 25 ноября на украинские суда в Черном море является нарушением международного права и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки районам Украины, испытали негативное влияние через российскую агрессию в Азовском море", – говорится в тексте заявления.

      Отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия и работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступить объединенным фронтом против агрессии Кремля.

      Теги: Новости Украины Европа Новости США Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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