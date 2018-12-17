Госдеп США поддержал ЕС в привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины

Государственный департамент США опубликовал заявление в которой поддержал Европейский Союз в решимости привлечь Россию к ответственности.

Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства.

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Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги ЕС и государств-членов ЕС, направленные на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию в Украине. Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли Украины в европейской энергетической сети и осуждает строительство газопровода "Северный поток-2", который поддерживается Кремлем как политический проект. Мы призываем Германию прислушиваться ко многим ее соседей, чья безопасность будет повреждена этим трубопроводом,

– говорится в заявлении.

В частности, в заявлении приветствовали решение Европейского Совета продолжить экономические санкции против РФ.

"Мы поддерживаем позицию ЕС, что атака России 25 ноября на украинские суда в Черном море является нарушением международного права и приветствуем усилия ЕС по оказанию поддержки районам Украины, испытали негативное влияние через российскую агрессию в Азовском море", – говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать привлекать Россию к ответственности за ее действия и работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступить объединенным фронтом против агрессии Кремля.