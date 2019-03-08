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      Госдеп США взял на контроль дело журналиста Крутчака

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      Госдеп США взял на контроль дело журналиста Крутчака
      Госдеп США взял на контроль дело журналиста Крутчака / Фото из Facebook

      Заместитель Государственного секретаря Джородж Кент взял под контроль дело о поджоге автомобиля журналиста Василия Крутчака, который не раз публиковал резонансные материалы об украинских политиках.

      Об этом Крутчак сообщил на своей странице в Facebook.

      "После поджога моего автомобиля мне не вручили выписку о регистрации уголовного производства и ни разу меня никто никуда дополнительно не вызвал. Вместо этого моей ситуацией заинтересовались в посольстве США в Украине", – написал Крутчак.

      Журналист во время встречи с Кентом в деталях рассказал свою ситуацию. Он вспомнил о том, что его пытались связать с Tinder-сканадом, рассказал о том, что военная прокуратура без постановления суда провела обыск в его квартире и до сих пор не вернула личные вещи. Также Крутчак сообщил заместителю госсекретаря об угрозах со стороны военного прокурора Виталия Опанасенко.

      "Также мною были названы фамилии всех, кто пытается оказывать на меня давление, а это: Виталий Опанасенко (военный прокурор), Анатолий Матиос (главный военный прокурор), Сергей Лысенко (прокурор, уволенный за мою публикацию Банда "Лысых птиц"), Ольга Варченко (первый заместитель директора ГБР), Александр Грановский (нардеп от БПП, который контролирует вышеназванных лиц)", – написал Крутчак.

      Журналист добавил, что каждое названное им имя было записано Джорджем Кентом.

      Во время встречи были обсуждены вопросы и расследование по делу Екатерины Гандзюк.

      "Как всегда, представители посольства США в Украине больше озабочены вопросами нападения на граждан, чем наши правоохранители... увы", – написал на своей странице в Facebook юрист и активист Маси Найем.

      Напомним, автомобиль журналиста Василия Крутчака сожгли 22 февраля 2019 года. Крутчак заявил, что 23 января военный прокурор Виталий Опанасенко угрожал ему избиением и поджогом автомобиля, если он не прекратит писать в социальных сетях о нем и его родственниках.

      Ранее сообщалось, что 31 июля 2018 года на активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили кислотой. В начале ноября Гандзюк умерла.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Новости США
      Источник: 24 Канал
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