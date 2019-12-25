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      Госдолг Украины в ноябре одновременно и вырос, и уменьшился: детали

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      Как изменился государственный долг Украины в ноябре 2019 года

      В ноябре было зафиксировано интересное экономическое явление, когда государственный долг Украины снизился, но в долларовом эквиваленте наоборот вырос. Это стало возможным из-за ощутимого укрепления украинской гривны.

      Если считать в гривнях, то государственный долг Украины снизился на 2,67%, сообщает Кабинет Министров Украины.

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      В это же время в долларовом эквиваленте госдолг вырос на 1,2%. Общая сумма долга Украины составляет 1 триллион 990 миллиардов гривен или 82 миллиарда 830 миллионов долларов США.

      С начала года государственный долг в гривне уменьшился на 8,19%, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 5,75%. Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты.

      В ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 миллиардов гривен, а его обслуживание – 16,8 миллиарда гривен.

      Что известно о долгах Украины?
      В 2019-2021 годах Украине нужно будет выплачивать около 6 миллиардов долларов ежегодно. Но 2019 год – самый критический, потому что привлекать внешнее финансирование во время поствыборных перипетий очень сложно – инвесторы из-за неопределенности не готовы давать деньги.

      Из всех выплат значительная доля, более половины – официальным кредиторам: МВФ, Евросоюз, США, и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще один момент – более чем две трети всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, который не имеет таких ресурсов, как Центробанк.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна госдолг
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