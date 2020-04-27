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      Госдолг Украины за месяц снизился на 3 миллиарда долларов

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      Госдолг Украины за март 2020 снизился на 3 миллиарда долларов
      Госдолг Украины за март 2020 снизился на 3 миллиарда долларов / ua.news/ua

      Размер государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2020 года уменьшился на 3 миллиарда долларов – до 80,38 миллиарда долларов.

      Сейчас совокупные долговые обязательства государства составляют 70,87 миллиарда долларов (на 2,75 миллиарда долларов меньше, чем в феврале). Еще 9,51 миллиарда долларов государство гарантирует по кредитам третьим лицам, свидетельствуют данные в статистике на сайте Министерства финансов.

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      • Из государственного долга большую часть составляют внешние заимствования – 40,34 миллиарда долларов.
      • Обязательства по внутреннему долгу составляют 30,53 миллиарда долларов.

      В гривневом эквиваленте государственный долг Украины в марте 2020 года вырос на 207,72 миллиарда гривен – до 2,225 триллиона гривен (в основном – из-за девальвации гривны).

      По данным Минфина, по состоянию на начало февраля 2020 года размер госдолга составлял 83,38 миллиарда долларов.

      Что такое госдолг?
      Сумма непогашенных займов, которые страна брала в долг для определенных целей. Например, для финансирования дефицита бюджета, невыплаченных процентов по обслуживанию займов, а также предоставленных гарантий по обязательствам других госструктур. Госдолг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием.

      держборг України статистика за попередні роки
      Как менялся госдолги Украины в течение последних лет / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Министерство финансов Украины Статистика Деньги госдолг Новости Украины
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