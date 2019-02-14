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      Госэкослужба не нашла нарушений на судне, которое сама же незаконно удерживала в ''Черноморске''

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      Порт “Черноморск”
      Порт “Черноморск” / obozrevatel.com

      Государственная экологическая инспекция не нашла нарушений, на нею же незаконно задержанном в порту “Черноморск” торговом судне. Теперь кораблю разрешено покинуть морской порт.

      Сотрудники Госэкослужбы поднялись на борт корабля, взяли все необходимые пробы и не обнаружили никаких нарушений. В связи с чем запрет на выход судна из порта был снят., передает "Обозреватель".

      Как ранее сообщалось, в "Черноморске" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Несмотря на то, что сотрудники службы не имеют законных оснований задерживать судна, кораблю запретили покидать порт.

      По мнению экспертов, в этой ситуации Госэкоинспекция пользуется отсутствием подзаконных актов к принятому в октябре 2018 года закону о “едином окне”. Он в частности предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами. Но там не прописан порядок взымания проб, а также проверки суден. Поэтому инспектора Госэкослужбы делают это по своему усмотрению.

      Как сообщал ранее президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков, чтобы прекратить этот произвол нужно вывести ситуацию в законное поле, принять необходимые подзаконные акты и не давать чиновникам от экоинспеции заниматься самоуправством.

      Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний,
      – считает Александр Каленков.

      Его позицию поддержала и глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина. По ее мнению, для того, чтобы не ухудшить экономическую привлекательность украинских портов, важно принять наработки рабочей группы, которая разработала механизмы и порядок работы для Госэкослужбы. В нее входят все заинтерисованные органы и государственные ведомства.

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      Теги: Новости Украины Экология
      Источник: 24 Канал
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