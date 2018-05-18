Гослекслужба установила запрет на лекарственное средство

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на реализацию лекарственного средства "Гидроксипрогестерона капроната".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которая опубликовала соответствующее распоряжение.

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Порошок запретили на основании установления производителем несоответствия препарата по показателю "Сопутствующие примеси – любая неспецифированная примесь".

Гослекслужба установила, что этот показатель в результате анализов был завышен.

Кроме того, недавно под запрет попал раствор для инъекций "Но-Х-ша", а также запретили антибиотик "Ауроксон". В "черный список" попали противоопухолевое средство OPDIVO, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, вакцина для профилактики полиомиелита и паста для перорального применения.