Государственные облигации: как заработать деньги, не выходя из дома

Пассивный доход, не требующий значительных усилий. Именно так характеризуют специалисты заработок, который приносят государственные облигации.

Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом на доходы физических лиц, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без всяких рисков может забрать свои деньги в любой момент.

Приобрести государственные облигации может любой желающий: от мамы в декрете до собственника крупной бизнес-корпорации. Для этого нужно выбрать брокера, который сможет в этом помочь.

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Игорь имеет собственный бизнес в сфере недвижимости. Чтобы приумножать свои сбережения, он решил приобрести ОВГЗ. Сперва обратился к государственным банкам, но столкнулся со значительными неудобствами, поэтому остановил свой выбор на компании Фридом Финанс Украина.

"Есть ряд моментов, с которыми приходится сталкиваться инвестору: нужно искать депозитарий, заключать сделку с брокером, а потом отчитываться перед налоговой. Я понял, что не имею на все это времени, и как раз наткнулся на статью о Фридом Финанс Украина – новом брокере, который появился на украинском рынке. В отличие от банков здесь мне предложили структурный продукт, учитывающий дополнительные нюансы. То есть, все вопросы за тебя уже решены и это очень удобно. К тому же, у Фридом Финанс Украина есть обратный выкуп ценных бумаг – это значительный плюс", – утверждает предприниматель Игорь.

К тому же, у компании нет никаких ограничений по покупке гособлигаций. То есть, можно купить даже одну за 1150 гривен. Сейчас годовая ставка составляет 13%, поэтому купив 100 единиц, за год инвестор получит 14 950 гривен пассивного дохода.

Всю информацию относительно операций на собственном счете вкладчик может отслеживать в личном кабинете клиента, утверждает Денис Белый, аналитик по инвестициям компании Фридом Финанс Украина:

Инвестор может узнать, сколько ОВГЗ в собственности, сколько средств у него есть на счету и просмотреть текущие котировки ценных бумаг на рынке. Через личный кабинет вы можете наблюдать за динамикой тех или иных финансовых инструментов и приобретать их, или же продавать,

– уверяет Денис Белый.

Кроме этого, за каждым инвестором, независимо от суммы вложения, закрепляется инвестиционный консультант, к которому клиент компании может обратиться онлайн или же во время личного визита.

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Компания Фридом Финанс Украина – единственная инвестиционная компания, имеющая филиалы в 12 городах Украины.

В целом, по оценкам специалистов, спрос на государственные облигации со стороны физических лиц не падает. Только за последние полгода количество инвестиций в такие ценные бумаги выросло на два миллиарда.