Надежность и высокая доходность – государственные облигации продолжают привлекать инвесторов

Инвестиции в государственные облигации – наиболее надежное вложение средств на рынке ценных бумаг, утверждают специалисты. Инвесторов привлекает их ликвидность и высокая доходность. Только за последние полгода портфель ОВГЗ физических лиц вырос до 10 миллиардов гривен.

Облигации внутреннего госзайма – это государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем рынке страны. Их эмитентом выступает Министерство финансов Украины, поэтому этот способ инвестирования является наиболее надежным из тех, которые сейчас существуют, уверяют специалисты.

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Сам инструмент очень похож на депозит в банке, так как деньги вкладываются на определенный срок под заранее известный процент. Но ОВГЗ имеют определенные преимущества: более высокую доходность – сейчас годовая ставка в гривне составляет 14,5%, а также возможность забрать деньги в любой момент без потери уже начисленных процентов.

К тому же по сравнению с активной динамикой котировок акций, на рынке государственных облигаций ценовые колебания минимальные, поэтому начинающим стоит выбирать именно ОВГЗ, уверяет Богдан Сидоренко – директор Киевского филиала компании Фридом Финанс Украина:

Акции – это возможность заработка, облигации – гарантированный актив для приумножения дохода. Я рекомендую новичку начинать с ОВГЗ – это надежнее, это легче для понимания и дальнейшего сотрудничества,

– утверждает Богдан Сидоренко.

К тому же, по словам специалистов, гособлигации являются одними из наиболее ликвидных активов в нашей стране. Ликвидность – это способность финансового инструмента превращаться в средство платежа. То есть, покупая облигацию, вы можете за более короткий срок продать ее и получить обратно накопленное. Чтобы не терять на процентных колебаниях, специалисты советуют покупать облигации с помощью надежных инвестиционных компаний. В частности, инвестируя в ОВГЗ с помощью Фридом Финанс Украина, вы сможете в любой момент продать облигации по цене покупки, а также получаете еще ряд преимуществ, утверждает Денис Билый, инвестиционный эксперт компании:

Кроме надежности и прибыльности продуктов Фридом Финанс Украина, за счет отсутствия налогообложения, каждый инвестор получает персонального инвестиционного эксперта, который будет сопровождать каждую его сделку и сможет консультировать его в случае возникновения каких-либо вопросов,

– уверяет Денис Билый.

В целом рынок ценных бумаг в мире уверенно растет. Фондовые индексы, созданные различными компаниями и биржами, демонстрируют заинтересованность инвесторов как в облигациях, так и в акциях различных компаний.

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