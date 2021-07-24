В госпитале умер раненый на Донбассе военный
Источник:"Суспільне"
В Харькове в госпитале умер военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Ранее его тяжело ранили на передовой.
Воина забрали в медучреждение на прошлой неделе. Об этом сообщила Харьковская волонтер Ярина Чаговец, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО".
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Как ранили бойца
Защитник прибыл в госпиталь в тяжелом состоянии после обстрела на Луганщине. Кроме него, госпитализировали еще нескольких военных.
Мужчину положили в реанимацию.
Мужчина приходил в себя
На следующее утро военный пришел в себя и даже самостоятельно дышал. Однако потом воину стало хуже, его снова подсоединили к аппарату дыхания. Защитника несколько раз прооперировали.
Однако 23 июля его состояние резко ухудшилось. Воин умер около 16: 00.
Жена военного / Фото Кати Нехорошевой
У защитника осталась семья
Волонтер Светлана Сидоренко рассказала, что у бойца остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.
К слову, когда мужчину ранили, в Харьковский госпиталь из Херсонщины приехала его жена.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Семья военного / Фото Светланы Сидоренко
Последние события на Донбассе
- Недавно в больнице умер 29-летний военный Александр Горбенко из Кривого Рога. Боевики ранили его 15 июля.
- Также 21 июля украинский военный подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве. Воина забрали в больницу. Его состояние – удовлетворительное.
- К слову, за год "перемирия" в результате обстрелов оккупантов погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.