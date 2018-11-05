Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник

Порошенко теперь главный беспилотчик страны. Об этом радостно сообщила его пресс-служба – дескать, солнцеликий посетил в Турции авиастроительную фирму Baykar Makina.

А "главный волонтер" страны Юрий Бирюков пошел дальше, и прозрачно намекнул, что его патрон то ли сам сделал на заводе турецкой компании вот этот беспилотник, то ли купил его за наши с вами деньги. Вообщем, очередная победа. Но так ли это?

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Беспилотный аппарат, на фоне которого президент сфотографировался, это действительно турецкий Bayraktar TB2, ударная модификация более ранней модели Bayraktar Block В. Его длина – 6,5 метров, размах крыла – 12 метров, радиус действия в онлайн режиме –150 километров, максимальная масса полезной нагрузки 50 килограмм. Максимальная скорость 220 км/ч, крейсерская – 130 км/ч. Максимальная высота полета – 6,7 километра.

В 2015-м году с этого беспилотника с высоты 4800 метров сбросили миниатюрную планирующую авиабомбу SMM с лазерным наведением, которая успешно поразила мишень размером три на три метра на дальности 8 километров. На вооружении сухопутных войск Турции находятся три таких комплекса, которые используются в операциях против курдских повстанцев.



В Украине такие беспилотники нееффективны

Теперь история вопроса. В 2008-м году Турция хотела купить американские "Предаторы" именно для борьбы с курдами. Однако, американцы им отказали, отказали позже и Китай, и Израиль, у которых подобные аппараты есть. Поэтому Турция вынуждена была самостоятельно разрабатывать и строить такого рода беспилотники. И, как видим, успешно справилась с задачей. А воюющая Украина такую задачу своей промышленности даже не ставит. Потому что промышленности нет – украли. Остались только кондитерские фабрики "Рошен".

Самое главное. Этот беспилотный летательный аппарат нашей стране абсолютно не нужен. И если Петр Алексеевич купил его за несколько десятков или сотен миллионов долларов (зависит от количества), то это явное преступление – растрата столь необходимых ресурсов в годы войны.

Не нужен он нам, потому что предназначен только и исключительно для борьбы с легковооруженным противником, который скрывается где-то в горах, в лесу, где его надо долго выискивать, барражируя над местом на большой высоте. Если этот беспилотник запустить над оккупированным Донбассом, где у противника современная ПВО, то он будет сбит в течении 10-ти минут.

Потому что это очень тихоходный, огромный, заметный на экранах радаров самолет, летные характеристики которого сравнимы с характеристиками истребителей времен Первой мировой войны. А его легкие миниатюрные боеприпасы малоэффективны против хорошо защищенных долговременных укреплений и бронетехники.

В общем, очередной пшик. Хотя, конечно, несведущие домохозяйки будут в восторге – такой большой и красивый.

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