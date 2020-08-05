Кабинет Министров Украины 5 августа утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021 – 2027 годы. Деньги будут выделять не только из госбюджета, а и из других источников.

За соответствующее решение проголосовали во время заседания Кабмина, сообщает 24 канал.

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На развитии каких регионов сосредоточится Украина

горные территории Украинских Карпат,

побережья Черного и Азовского морей,

зоны влияния международных транспортных коридоров,

приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях,

природно-заповедные территории,

городские агломерации,

центры экономического роста,

монофункциональные городские поселения,

сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Мы говорим о школах, больницах, безопасной окружающей среде. Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры из-за ликвидации советского типа районов,

– заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Откуда будут выделять средства на региональные объекты

Финансирование развития территорий, согласно стратегии, планируется за счет государственного бюджета, кредитных средств МФО, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в стратегии определены тенденции и основные проблемы социально-экономического развития регионов в контексте общегосударственных вызовов.

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В Стратегии внедрены новые подходы к политике регионального развития, а именно: