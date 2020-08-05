Правительство утвердило Госстратегию развития регионов на 2021 – 2027: что в приоритетах
Кабинет Министров Украины 5 августа утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021 – 2027 годы. Деньги будут выделять не только из госбюджета, а и из других источников.
За соответствующее решение проголосовали во время заседания Кабмина, сообщает 24 канал.
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На развитии каких регионов сосредоточится Украина
- горные территории Украинских Карпат,
- побережья Черного и Азовского морей,
- зоны влияния международных транспортных коридоров,
- приграничные регионы в том числе в неблагоприятных условиях,
- природно-заповедные территории,
- городские агломерации,
- центры экономического роста,
- монофункциональные городские поселения,
- сельские поселения в неблагоприятных условиях.
Мы говорим о школах, больницах, безопасной окружающей среде. Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры из-за ликвидации советского типа районов,
– заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Откуда будут выделять средства на региональные объекты
Финансирование развития территорий, согласно стратегии, планируется за счет государственного бюджета, кредитных средств МФО, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в стратегии определены тенденции и основные проблемы социально-экономического развития регионов в контексте общегосударственных вызовов.
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В Стратегии внедрены новые подходы к политике регионального развития, а именно:
- переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политики развития территорий на основе стимулирования использования их собственного потенциала,
- оказание поддержки отдельным территориям, характеризующихся особыми проблемами социально-экономического развития.