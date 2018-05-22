Гости со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл распродают сувениры: фото
Наиболее сообразительные гости, побывавшие на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, решили обогатиться на королевском празднике.
На церемонию молодожены пригласили не только британскую знать, а и 1200 обычных граждан, которые решили заработать на свадьбе, говорится в DailyMail.
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Принц Гарри и Меган Маркл
На память для них новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские подготовили небольшие пакеты с сувенирами, которые гости после свадьбы начали выставлять на продажу на сайте eBay.
Пакеты с сувенирами
Внутри каждой сумки с инициалами Гарри и Меган – шоколадная монета, набор печенья, вода и магнит.
Шоколадная монета
Объявлений о продаже британские СМИ уже насчитали более двух десятков, за каждый набор в Сети идут ожесточенные торги. Некоторым из продавцов уже удалось продать набор за 400 фунтов.
Печенье
Вода
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