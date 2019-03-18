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      Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки

      19 Читати новину українською
      Ксения Ляпина
      Ксения Ляпина / ukranews.com

      Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки, которую активно продвигает "Укрзализныця".

      Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

      "На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзализныци", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение", – подчеркнула Ляпина.

      Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это немалые средства, которые во многом могут покрыть и другие расходы.

      В то же время руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части надо увеличить тарифы на перевозки.

      Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических компаний, которые недовольны очередным повышением.

      Например, глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков открыто выразил сомнение во взвешенности нового тарифа, который может нанести ущерб промышленности. Ведь он поднимается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця Металургия
      Источник: 24 Канал
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