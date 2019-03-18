Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки
Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки, которую активно продвигает "Укрзализныця".
Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.
"На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзализныци", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение", – подчеркнула Ляпина.
Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это немалые средства, которые во многом могут покрыть и другие расходы.
В то же время руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части надо увеличить тарифы на перевозки.
Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических компаний, которые недовольны очередным повышением.
Например, глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков открыто выразил сомнение во взвешенности нового тарифа, который может нанести ущерб промышленности. Ведь он поднимается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.