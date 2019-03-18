Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки, которую активно продвигает "Укрзализныця".

Как заявила глава ГРС Ксения Ляпина по итогам совещания по вопросу о повышении тарифа, в ближайшие несколько дней экспертная группа из представителей УЗ, а также заинтересованных отраслевых предприятий, выработает компромиссный вариант.

"На мой взгляд, должна быть прозрачность тарифных решений со стороны "Укрзализныци", прогнозируемость тарифов. Поэтому предлагаю создать экспертную рабочую группу при Министерстве инфраструктуры, с представителями УЗ, а также ассоциациями, представляющими бизнес, и затем принять единое решение", – подчеркнула Ляпина.

Компания-монополист уже получила достаточное количество денег от либерализации вагонной составляющей. И хотя в УЗ говорят о том, что деньги потрачены на инвестиции, это немалые средства, которые во многом могут покрыть и другие расходы.

В то же время руководство железнодорожного перевозчика уверяет, что для покрытия расходной части надо увеличить тарифы на перевозки.

Такое предложение вызвало ажиотаж и негативную реакцию со стороны аграрных и металлургических компаний, которые недовольны очередным повышением.

Например, глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков открыто выразил сомнение во взвешенности нового тарифа, который может нанести ущерб промышленности. Ведь он поднимается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.