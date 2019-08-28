Государственные закупки лекарств под угрозой: мнение эксперта

Вокруг возможного назначения депутата Валерия Дубиля одним из руководителей парламентского комитета по вопросам здравоохранения обостряется ситуация. Пациентские и антикоррупционные организации выступили против него. Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко рассказывает журналисту 24 канала об опасности такого назначения.

Помощники с "шлейфом"

24 канал уже писал о коррупции в медицине, которая, по мнению пациентских организаций, сопровождала работу экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Если экс-чиновница на днях вернулась в Украину (правда, ее сразу задержали), то некоторые из ее приближенных не только не покидали страну, но и неплохо пристроились.

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В частности, речь идет о Дмитрии Подтуркине. В последнее время он был помощником-консультантом депутата Валерия Дубиля, которого предлагают на должность первого заместителя Комитета по вопросам здоровья нации, медицинских услуг и медицинского страхования.

Кто такой Валерий Дубиль?Народный депутат от партии "Батькивщина". Окончил Прилукское медицинское училище по специальности фельдшер-акушер и Киевский экономический университет по специальности "Экономика и предпринимательство". С 2008 года народный депутат Украины.

О возможном назначении в медкомитет депутата Валерия Дубиля общественность узнала из СМИ и сразу же начала бить тревогу. Ведь этот комитет рассматривает все законопроекты, связанные с развитием медицины в нашей стране.

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Мы обеспокоены возможным назначением Валерия Дубиля на эту должность, потому что он связан с Дмитрием Подтуркиным, который является его помощником, и был советником Раисы Богатыревой,

– считает Иваненко.

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Кстати, Раиса Богатырева на днях вернулась в Украину и ее задержала Национальная полиция. Как рассказывает Инна Иваненко экс-чиновницу задержали из-за того, что на нее заведено уголовное дело: ее обвиняют в переплате государственных средств при закупке лекарств, медицинских изделий за время, когда она занимала должность министра. Речь идет о миллиарде гривен.

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Один из топ-чиновников, который, в случае назначения, будет решать как должна развиваться сфера здравоохранения имеет помощника, который был задействован в коррупции. Это же очевидно,

– отмечает Инна Иваненко.

Бесплатные лекарства все же существуют

Рассказывая о Дмитрии Подтуркине, эксперт отмечает, что общественность должен насторожить сам факт того, что он был советником Раисы Богатыревой. По информации руководительницы благотворительного фонда, Дмитрий Подтуркин был задействован в процессах закупки лекарств на центральном уровне, когда Богатырева была министром. Именно за эти закупки на экс-министра возбуждено уголовное дело.



В больницах должны выдавать нужные лекарства / Фото GettyImages

Инна Иваненко рассказывает, что в те времена пациенты не знали о наличии в больницах бесплатных лекарств, закупленных государством. Пациенты не видели бесплатных лекарств: они банально не доходили до обычных граждан, которым они были очень нужны. Ведь часть из них расхищалась на самом высоком уровне при закупках, другая часть, которая "спускалась" вниз, не доходила до пациентов, потому что их перепродавали в аптеках. По мнению пациентских организаций, сейчас ситуация выровнялась и люди начали получать бесплатные лекарства в больницах.

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Относитльно судебных баталий между ФБ "Пациенты Украины" и Дмитрием Подтуркиным, то уже есть решение Верховного Суда, которое доказывает – он был советником министра здравоохранения при Януковиче и имел влияние на тендерные закупки.

За что судился Дмитрий Подтуркин с БФ "Пациенты Украины"?Дмитрий Подтуркин в 2016 году обратился в суд за защитой с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске говорилось о том, что Александра Устинова, которая тогда была членом правления ОО "Центр противодействия коррупции" распространила ложную информацию. Шевченковский районный суд Киева обязал ОО "ЦПК" опровергнуть недостоверную информацию. Впоследствии уже Верховный Суд своим решением от 29 августа 2018 года направил дело на повторное рассмотрение. А уже в 2019 году ГПК выиграл дело в суде.