Государство вернуло контроль за Центрэнерго: что стоит знать

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил о восстановлении контроля государства за ПАО "Центрэнерго". Убытки, нанесенные государству теневыми схемами в предприятии оценивают в 100 миллиардов гривен. Впрочем теперь в ФГИУ обещают разобраться со всеми схемами и их участниками.

О восстановлении контроля государства над предприятием Дмитрий Сенниченко рассказал в своем фейсбуке.

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Что теперь? Мы выявим всех, кто перешел на "темную сторону силы". Сейчас у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство Центрэнерго скрывало от нас данные аудита,

– заявил глава Фонда госимущества.

По его словам, сейчас у руководства Фонда есть лишь подозрения, что на предприятии "не все так гладко". Мол, если бы все было хорошо, то никто бы не "минировал" помещение ФГИУ, чтобы наблюдательный совет не мог собраться.

"Все это мы делаем для того, чтобы Центрэнерго превратилось из черной дыры украинского бюджета на двери экономического развития и инвестиций. Сейчас с 2004 года там "исчезли" около 100 миллиардов гривен", – резюмировал Дмитрий Сенниченко.

Что произошло с Центрэнерго: коротко

Все началось, когда в компании появились "смотрящие", которых в СМИ связывают с олигархом Игорем Коломойским. Предприятия бизнесмена покупали у Центрэнерго дешевую электроэнергию, а взамен продавали дорогой уголь. Это наносило ущерб государственному бюджету.

В феврале 2020 года Фонд госимущества и Кабинет Министров Украины – тогда еще Алексея Гончарука – пытались сменить руководство компании, назначая руководителем Александра Корчинского.

Тогда суд запретил ФГИУ вносить изменения в руководство Центрэнерго. Истцами были те же самые "смотрящие" Коломойского, входившие членами наблюдательного совета компании. Государство фактически потеряло контроль за компанией.

Пока государство пыталось восстановить контроль за собственной компанией, начался ряд "интересных случайностей". Длился судебный процесс, кто-то сообщал о минировании ФГИУ, когда должны были рассматриваться вопросы, связанные с компанией и многое другое.