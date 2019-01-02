Государство частично будет возмещать услуги за няню: сколько и как это будет происходить

В Украине появилась еще одна новация – государство частично будет возмещать услуги за так называемую "муниципальную няню". Таким образом будет компенсироваться налог на прибыль и социальный взнос.

Уже 4 года подряд ведущая 24 канала Татьяна Шевченко извещает утренние новости. Не оставляет любимую работу и сейчас, на 7-м месяце беременности.

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После рождения малыша, надолго выпадать из рабочего процесса наша журналистка не собирается. Рассказывает: когда появилась старшая дочь, помогали мама и подруга, поэтому рассчитывает на их поддержку и сейчас. Хотя слышала о "муниципальной няне", услуги которой с начала года частично будет оплачивать государство.



Ведущая 24 канала Татьяна Шевченко

От помощи няни Татьяна Шевченко, признается, не отказалась бы. Правда, удивляет сумма, которую обещает компенсировать государство. Говорит, слышала о полутора тысячах гривен. Услуги няни, могут стоить и десятки тысяч, говорят в агентстве по подбору персонала. Заработная плата зависит от продолжительности рабочего дня, обязанностей, квалификации и количества детей.

Государство действительно с начала года будет платить полторы тысячи гривен в месяц за няню, говорит министр социальной политики Андрей Рева. Но это не деньги за работу. Зарплату няни родители будут платить сами. Государство же компенсирует налог на прибыль и социальный вклад и таким образом будет поощрять родителей заключать официальные договоры.

Семьям нужна няня, в Украине таких семей становится все больше и больше. Но берут сегодня большинство нелегально. В результате люди, которые занимаются воспитательной деятельностью и уходом за детьми, выпадают из системы социальной защиты. Мы заинтересованы, чтобы эти люди были зарегистрированы в системе,

– сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

А еще это на руку и родителям, ведь они смогут лучше контролировать работу няни. "Когда ты ребенка передаешь постороннему лицу, оно несет полную юридическую ответственность за ребенка, его здоровье, за вред, который этот ребенок нанесет. Например, если он что-то разобьет, то будет отвечать няня", – подчеркнул юрист Лаврентий Царук.



Няня с ребенком/ Окна

Частичную компенсацию за работу няни смогут получить как родители в декрете, так и те, кто вышел на работу – говорят в столичном Департаменте социальной политики. Деньги можно будет получить под конец года. Вот только обращаться надо не в департамент.

По поводу муниципальной няни, то это социальная льгота. В случае, если они могут заключить договор, они могут на конец года получить скидку от Государственной фискальной службы,

– рассказал заместитель директора Департамента социальной политики Киева Максим Бученко.

А еще чиновники опровергают слухи, что якобы после введения муниципальной услуги няни, отменят выплаты по уходу за ребенком.

"При рождении первого, второго или третьего ребенка выплачивается одна сумма равномерными частями. Есть первая часть при рождении, она эквивалентна около 10 тысяч гривен, другая – до 42 тысяч, это получается по 860 гривен каждый месяц на протяжении трех лет", – сказал Бученко.

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Между тем, наша коллега Татьяна Шевченко, предлагает еще одну альтернативу. "Крупные компании должны завести себе детскую комнату и няню (смеется), куда все сотрудницы, которые рожают, могут приводить своих детей и не выходить в этот декрет на 3 года", – добавила ведущая 24 канала.

А пока механизм возмещения услуги муниципальных нянь едва нарабатывается, процедура получения "пакетов малыша" уже изменена. С Нового года их будут выдавать не во время выписки из роддома, а сразу после рождения ребенка.