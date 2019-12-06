Государство должно обозначить роль капеллана в украинской армии, – Епифаний поздравил с Днем ВСУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил украинские Вооруженные силы и всех защитников государства с Днем ВСУ. Он отметил важность института капелланства в армии и необходимость со стороны государства четкого определения роли капелланов и предоставления им соцзащиты.

"Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, с особым уважением выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим – храбрым мужчинам и женщинам – и поздравляю их с профессиональным праздником. Вы осуществляете очень важную миссию: защищаете родную землю, нашу независимость и свободу. Поэтому в ваш день желаю непреодолимой силы духа и Божьей защиты!" – написал Епифаний в фейсбуке.

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Он отметил, что говоря о военнослужащих, будет несправедливо не упомянуть о капелланах, поскольку украинские капелланы служат Богу и Украине. И каждый из них, порой даже с риском для собственной жизни, поддерживает дух наших защитников.

"Сейчас есть более 600 действующих военных капелланов от Православной церкви Украины. Они – духовная опора и поддержка наших воинов, пастыри и духовные советники, которые помогают преодолевать разочарование, уныние и даже спасают жизни, предотвращая суициды и утешая бойцов в моменты тяжелой душевной борьбы", – говорится в сообщении председателя ПЦУ.

Он также отметил, что капелланы играют важную роль и вне фронта, в частности, поддерживая семьи военнослужащих, а также работая в реабилитационных центрах, где избиты войной не только физически, но и морально, украинские военные стремятся вернуться к обычной мирной жизни.

К сожалению, до сих пор вопрос военного капелланства нне нормировано со стороны государства, которое должно четко обозначить роль капеллана в украинской армии. Также крайне необходимо, чтобы каждый капеллан был социально защищенным. В законе должно отражаться то, что подтверждено самой жизнью: украинская армия нуждается в капелланах, ибо их духовное служение жизненно необходимо воинам,

– отметил Епифаний.

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