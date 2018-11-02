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      Государство не получило ни копейки от топлива Курченко: почему и кто за это ответит?

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      СМИ поднимает шумиху вокруг дела Сергея Курченко по контрабанде нефтепродуктов
      СМИ поднимает шумиху вокруг дела Сергея Курченко по контрабанде нефтепродуктов / Фото из открытых источников

      В марте 2014 года МВД потрясло всю Украину долгожданной новостью – контрабандное топливо Сергея Курченко в размере почти 97 тысяч тонн и минимальной стоимостью в 70 миллионов долларов арестовали в рамках уголовного производства.

      После четырех лет главный фигурант дела и личном "кошельке" экс-президента Виктора Януковича – Сергей Курченко, не только не осужден, но даже не получил официальный статус обвиняемого в контрабанде нефтепродуктов. Между тем, арестованные нефтепродукты исчезли, сообщает gazeta.ua.

      После поднятого в СМИ шума Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту присвоения 341 миллиона гривен в результате продажи арестованного топлива Курченко. Однако стоит отметить, что данные эти старые, и очень приблизительные.

      В частности, часть денег, почти 400 миллионов гривен сгорели "в банке "Фортуна-Банк" Сергея Тищенко (банк признали неплатежеспособным), куда их потратило государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" после реализации через компанию Тищенко "Укройлпродукт".

      Еще несколько сот миллионов гривен "Укртранснефтепродукт" отдала в долг "Укройлпродукт". Забрало ли государственное предприятие деньги – неизвестно. "Укртранснефтепродукт" и чиновники Минтопэнерго хранят по этому поводу молчание. Таким образом, по состоянию на сегодня, государство ни копейки не получило от продажи колоссальной партии нефтепродуктов. Сообщали, что из ликвидированного банка "Фортуна-Банк" в бюджет страны должно поступить 100 миллионов гривен от проданного топлива Курченко. С тех пор власть так и не отчиталась о зачислении этих средств в государственную казну. Скорее всего, и они не дойдут до бюджета Украины.

      Кроме этого, другое топливо, которое не успели реализовать из-за схемы, с Одесского НПЗ начали банально воровать.

      Накануне выборов тема топлива Курченко так или иначе выйдет на поверхность. И непонятно, кто будет отвечать за то, что топлива почти на 2 миллиарда гривен (по нынешнему курсу) украли у государства, а также – почему за четыре года никто за это не понес ответственности. Хотя все фигуранты преступления известны, и пока находятся в Украине.

      Теги: Новости политики Новости Украины Сергей Курченко
      Источник: 24 Канал
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