Государство уже пухнет, его слишком много в жизни человека, – Гнап о реалиях диджитализации

Зеленский обещал меньше государства в жизни, а получилось наоборот. Вместо ограничения экспертной группой, действующая власть создала целое Министерство, которое должно было заниматься диджитализацией, и теперь выступает с инициативами проверки интернета или же планирует зайти в IT-рынок.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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"Зеленский в некоторых вещах очень часто копирует Порошенко. Например, Порошенко своему куму Стецю создал Министерство информации. Пришел Зеленский – и Министерство информации разогнали. Но своему давнему другу Федорову он дал не просто министерство, а вицепремьерський портфель. И под это создали Министерство цифровой трансформации", – подчеркнул журналист.

По его мнению, для диджитализации страны не стоит создавать целое министерство, можно было ограничиться определенным центром или экспертной группой.

"Нет, создали министерство. Что оно делает? Сначала выступает с инициативой проверки, как в разных частях страны работает интернет. Теперь они выступили с инициативой создать государственную IТ-компанию. Ибо рынок растет, в Украине он достаточно прибыльный, развивается. Государства там еще не было, поэтому они хотят зайти и создать государственную IТ-компанию. Государство, в принципе, всегда пухнет, как тесто на дрожжах в тепле", – отметил Гнап.



Михаил Федоров

Он добавил, что товарищ Зеленского Федоров хочет больше полномочий для своего министерства цифровой трансформации, Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) хочет контролировать блоггеров, Председатель комитета по вопросам свободы слова Ткаченко хочет выписывать стандарты для новостей, налоговики и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хотят контролировать ФЛП.

Государство всегда пухнет. Даже если президент, который приходит к власти, шел под лозунгом: "Меньше государства в жизни человека, больше человека в жизни государства". А все получается наоборот,

– подчеркнул Гнап.



Владимир Бородянский, Александр Ткаченко

Вместо этого, отметил Гнап, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет является одним из тех новых людей, благодаря которым происходят изменения. По словам журналиста, Дубилет в правительстве пытается побороть "чиновничью гидру".

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Дмитрий Дубилет

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