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      Государство уже пухнет, его слишком много в жизни человека, – Гнап о реалиях диджитализации

      15 Читати новину українською
      Дмитрий Гнап / 24 канал

      Зеленский обещал меньше государства в жизни, а получилось наоборот. Вместо ограничения экспертной группой, действующая власть создала целое Министерство, которое должно было заниматься диджитализацией, и теперь выступает с инициативами проверки интернета или же планирует зайти в IT-рынок.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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      "Зеленский в некоторых вещах очень часто копирует Порошенко. Например, Порошенко своему куму Стецю создал Министерство информации. Пришел Зеленский – и Министерство информации разогнали. Но своему давнему другу Федорову он дал не просто министерство, а вицепремьерський портфель. И под это создали Министерство цифровой трансформации", – подчеркнул журналист.

      По его мнению, для диджитализации страны не стоит создавать целое министерство, можно было ограничиться определенным центром или экспертной группой.

      "Нет, создали министерство. Что оно делает? Сначала выступает с инициативой проверки, как в разных частях страны работает интернет. Теперь они выступили с инициативой создать государственную IТ-компанию. Ибо рынок растет, в Украине он достаточно прибыльный, развивается. Государства там еще не было, поэтому они хотят зайти и создать государственную IТ-компанию. Государство, в принципе, всегда пухнет, как тесто на дрожжах в тепле", – отметил Гнап.

      Михайло Федоров
      Михаил Федоров

      Он добавил, что товарищ Зеленского Федоров хочет больше полномочий для своего министерства цифровой трансформации, Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта) хочет контролировать блоггеров, Председатель комитета по вопросам свободы слова Ткаченко хочет выписывать стандарты для новостей, налоговики и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хотят контролировать ФЛП.

      Государство всегда пухнет. Даже если президент, который приходит к власти, шел под лозунгом: "Меньше государства в жизни человека, больше человека в жизни государства". А все получается наоборот,
      – подчеркнул Гнап.

      Володимир Бородянський Олександр Ткаченко
      Владимир Бородянский, Александр Ткаченко

      Вместо этого, отметил Гнап, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет является одним из тех новых людей, благодаря которым происходят изменения. По словам журналиста, Дубилет в правительстве пытается побороть "чиновничью гидру".

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      Дмитро Дубілет
      Дмитрий Дубилет

      Смотрите полное видео интервью с Дмитрием Гнапом:​

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров
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